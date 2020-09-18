Квадратный носок и цепи. Топ-5 трендов обуви на осень 2020 по мнению стилиста

Осень постепенно вступает в свои права и это отличный повод пополнить свой гардероб парой или двумя новой актуальной обуви. В этом сезоне дизайнеры рекомендуют более осознанно подходить к модным тенденциям, экспериментам с эклектикой и вообще приобретению новых вещей. Но это не должно помешать людям, неравнодушным к моде, отнестись с вниманием к актуальным новинкам обуви. Для получения экспертных рекомендаций Фокус обратился к стилисту Анне Пономаренко.

По мнению модного эксперта, в наступившем сезоне стоит выделить несколько ключевых направлений: массивную подошву, квадратный носок, высокие сапоги. Анна Пономаренко предлагает посмотреть на обувь внимательнее и выбрать те варианты, которые максимально подойдут стилю и образу жизни.

Ботинки на массивной подошве

Поклонникам байкерского стиля, стиля милитари стоит приобрести пару классических Dr. Martens с прорезиненным носком. Палитра цветов в этом сезоне довольно разнообразна. Вы смело можете выбирать из черного, различных оттенков карамели, зеленого или белого решений.

Этот стиль обуви легко комбинируется с осенним гардеробом: пальто, куртками и тренчами. Важно выбирать модели с минимальным декором или полным его отсутствием: так ваша новая пара будет актуальна в течение нескольких лет и подойдет под различные образы.

Квадратный носок

Модный эксперт отметила возвращение трендов начала XXI века. "Тенденция "квадратный носок" была актуальна в начале 2000-х годов и теперь мы наблюдаем ее триумфальное возвращение". Конечно же, Анна Пономаренко не рекомендует доставать устаревшую обувь из старых запасов.

Потому что обновленный квадратный носок может быть чуть заужен и приплюснут, следовательно, визуально отличается от того решения, которое было актуально в начале нулевых.

Новые модные решения удобны в носке, потому что не сжимают пальцы и выглядят довольно дерзко. Анна Пономаренко рекомендует ботильоны на шнуровке.

Высокие сапоги

Стилист делает акцент на жокейских сапогах, ботфортах и сапогах-чулках, которые снова актуальны. "Это не самая утилитарная, но очень эффектная обувь", - комментирует Фокусу модный эксперт.

Анна Пономаренко считает, что самые трендовые варианты - это сапоги в стиле 70-х, на квадратном каблуке, присобранные на щиколотке; а также, жокейские сапоги из гладкой кожи высотой до колена или чуть выше колена на плоской подошве; сапоги-чулки на массивной подошве из гладкой тонкой кожи. Важно помнить, что сапоги - не универсальный вариант на все случаи жизни, особенно трендовые. Стилист рекомендует выбирать варианты без утеплителя в голенище, иначе исказится пропорция ног и зрительно расширится область лодыжки.

Лоферы или "туфли школьников из 80-х"

Стиль преппи снова входит в моду, а вместе с ним "туфли школьников" из 80-х годов. Можно констатировать, что они триумфально вернулись на подиумы и в гардеробы трендсеттеров.

Стилист рекомендует рассмотреть лоферы в качестве альтернативы кроссовкам и туфлям на каблуке. "К слову, лоферы также встречаются на каблуке, но он невысокий и устойчивый. Идеальное дополнение к тренчу на раннюю осень", - рассказывает Фокусу Анна Пономаренко.

Обувь с цепочками

В этом сезоне мода на цепи укрепила свои позиции. Мы видим их на сумках, куртках, и обувь не стала исключением. "Декор в виде цепочек на обуви очень популярен", - рассказывает Фокусу стилист. "При этом актуальны цепи всех размеров и расцветок, они - настоящие фавориты сезона".

"Мне нравятся варианты со съемными цепями среднего размера. Они не утяжеляют образ и позволяют выбирать настроение: от более дерзкого и хулиганского до более спокойного. Очень эффектно смотрятся цепочки от туфель на щиколотках", - резюмирует стилист Анна Пономаренко.