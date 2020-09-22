Бодрые лапы. Пять способов сохранить здоровье кота в квартире

Между владельцами кошек идет непрестанная дискуссия: выпускать питомца на улицу или постоянно держать в доме. Защитники уличного образа жизни аргументируют свою позицию тем, что благодаря прогулкам кошки сохраняют природные инстинкты и имеют возможность общаться с себе подобными. Те, кто держит котов в доме, говорят, что это позволяет избегать паразитов, инфекций и травм, которыми чревато пребывание на улице. В защиту домашнего содержания животных выступают и экологические организации. По данным американской Национальной федерации дикой природы, коты ежегодно уничтожают до 4 млрд птиц и до 22,3 млрд мелких млекопитающих, и это поведение хищника может угрожать экосистеме США.

Какой бы позиции ни придерживались котовладельцы, в будущем у домашних животных будет все меньше возможностей выйти на открытый воздух, поскольку, по прогнозам ООН, к 2030 году 60% населения Земли станет жить в городах. В таких условиях важно знать, как правильно заботиться о кошках, чтобы они могли сохранять свои природные качества и здоровье. «Многие люди думают, что кошка в доме позаботится о себе сама, и это приводит к тому, что животное скучает и переживает стресс. В результате мы имеем эпидемию ожирения кошек, равно как и ассоциированных со стрессом заболеваний, к примеру, инфекции мочевыводящих путей», – говорит Ариэль Мосенко из школы ветеринарной медицины Университета Пенсильвании. Ветеринары советуют несколько несложных способов, как организовать пространство для кошки, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.

Кошкин дом

Странные игры. Если ваша кошка любит прятаться, то скорее всего ей не хватает личного пространства / Фото: Getty Images

Владельцы котов регулярно могут наблюдать, как их питомец убегает и прячется в диване или шкафу, особенно когда приходят гости с маленькими детьми или своими животными. Такая же распространенная привычка — игры кошек в коробках из-под различных товаров и сон на самых неожиданных поверхностях, пока их удобное спальное место остается пустым. «Обратите внимание: если большую часть времени кошка прячется, то ваш дом может оказаться менее дружелюбным к животному, чем вы думали», – говорит Марк Фарнфорт, профессор по поведению животных из британского университета Трент в Ноттингене.

Как отмечают специалисты, все дело в том, что кошке, как и человеку, нужен свой дом – закрытое место, защищенное от чужих взглядов, где животное может переждать нашествие гостей или выспаться. Его стоит обустраивать в непроходном, спокойном месте, если кошкин дом будет находиться в подвале или прихожей, это все равно стресс для животного.

Вырастить дерево

Альпинист в доме. Кошкам важно давать возможность карабкаться вверх-вниз, даже если у вас маленькая квартира / Фото: Getty Images

«Дикие коты – «альпинисты» животного мира, они могут взбираться высоко на деревья, преследуя жертву или спасаясь от опасности», – говорит Дэвид Майзеевски, эксперт из Национальной федерации дикой природы США. Эти природные качества желательно и вполне реально сохранять и укреплять у домашних кошек, которые также нуждаются в вертикальном пространстве больше, чем в горизонтальном. Для этого есть большой ассортимент так называемых «деревьев для кошек» – вертикально обустроенных стендов с сидениями или даже домиками на разной высоте с перекладинами, чтобы кошки могли туда взбираться. Такие приспособления представлены в различных комплектациях, рассчитанных на разную площадь квартиры. Если же ваше жилище совсем малогабаритное, эксперты советуют прибить к стенам небольшой стеллаж или полочки, организовав их наподобие лестницы, и тогда ваша кошка тоже будет иметь отличную зарядку.

Закогтить и победить

На охоту. Природные повадки кошек можно поощрять безопасно - например, при помощи контейнеров-паззлов / Фото: YouTube

Один из важных отличительных признаков жизни животных в природе – то, что они должны приложить усилия, чтобы найти себе пропитание, так как не получают его готовым на блюдечке. Благодаря этому животные сохраняют свой охотничий инстинкт и развивают когнитивные способности. По мнению Летиции Дантас, специалиста по поведенческой медицине из Университета Джорджии, эти условия дикой природы можно воспроизвести для домашнего животного. В этом помогут пищевые контейнеры-пазлы, которые были изначально разработаны для животных в зоопарках и научных лабораториях, а теперь применяются и для домашних питомцев. Такой контейнер закрыт, это может быть шар либо коробка с одним отверстием, и ее нужно повернуть, чтобы из отверстия высыпалась еда. Такой контейнер можно как купить, так и сделать самому даже из обычного лотка для яиц. Также ветеринары советуют прятать любимые кошачьи лакомства так, чтобы животное прилагало усилия, для того чтобы их найти, и, таким образом, стимулировало свое природное любопытство.

Окно в природу

Одно из излюбленных занятий кошек – сидеть на подоконнике и смотреть на улицу. Как объясняют ветеринары, так животные пытаются практиковать свой охотничий инстинкт, который сохраняется и в том случае, если кот хорошо накормлен. Как отмечает Дэвид Майзеевски, не нужно отгонять кошку от окна, наоборот, можно сделать пейзаж еще более привлекательным для животного. Эксперт советует установить за окном, где сидит кошка, кормушку или поилку для птиц. Благодаря этому животное получит массу удовольствия от наблюдения, а попутно вы поможете дикой природе, поскольку птицы будут питаться и не разбиваться об оконное стекло – это одна из типичных причин смертности городских птиц.

Без кота прогулка не та

Безопасная улица. Катио, или кошачье патио - популярный метод организации безопасного для животных пространства на открытом воздухе / Фото: YouTube

В последние годы среди котовладельцев стал популярным такой термин, как катио – он обозначает «кошачье патио», безопасное и специально для кошек устроенное место на балконе или во дворе дома. Катио организуют, как и в доме, с учетом кошачьих потребностей: с вертикально организованными площадками, когтеточками, едой, питьем и туалетом. Пребывая в таком пространстве, животное находится на открытом воздухе и в то же время вдалеке от уличных опасностей.

Впрочем, специалисты рекомендуют все же рассмотреть возможность выгуливать кошку на улице. К выгулу, говорит Дэвид Майзеевски, нужно готовиться заранее и приучать кошку понемногу носить в доме шлею, затем добавить поводок. Если вы проделали все это и собрались на улицу, эксперт советует начинать с коротких прогулок, гулять медленно и ни в коем случае не тянуть за поводок. Если необходимо, обратитесь к специалисту, который поможет тренировать животное. «Помните, идея выгула собак в свое время казалась странной, а теперь это стандарт. То же мы можем сделать и с кошками», – говорит Майзеевски.