Маски и дистанция: в Британии возобновили съемки третьей части "Фантастических тварей"

Лауреат премии "Оскар" Эдди Редмэйн подтвердил, что в Британии возобновились съемки третьей части "Фантастических тварей", снятых по произведениям и во вселенной, созданной Джоан Роулинг. Однако проходит процесс при соблюдении всех карантинных правил. Об этом пишет Daily Mail.

Производство третьего фильма, а всего их запланировано пять, было отложено в 2019 году. Эдди, который играет роль магозоолога Ньюта Скамандера, отметил, что всю съемочную группу постоянно тестируют на COVID-19 и на площадке приходится носить маски и защитные щитки.

"Это интересно, потому что мы начали снимать сейчас. Прошло столько времени и это совершенно новый процесс. Это совершенно новая норма", – Эдди признался, что опасался, что маски помешают ему играть, однако этого не произошло.

Дэн Фоглер и Эдди Редмэйн на съемках "Фантастических тварей"/Фото: Warner Bros. Pictures

Дэн Фоглер, который играет магла Джейкоба Ковальски в "Фантастических тварях", отметил, что третий фильм выйдет больше, чем два первых фильма вместе взятых.

Ожидается, что сюжет будет сосредоточен на сложных отношениях между Гриндевальдом (Джонни Депп) и Дамблдором (Джуд Лоу). Сценарий написала Джоан Роулинг сразу после того, как закончила роман под псевдонимом Гилберт Гэлбрейт – "Смертельная белизна".

Первый фильм саги "Фантастические твари и где они обитают" вышел в 2016 году. И при бюджете в 180 миллионов долларов собрал более 800 миллионов.

Сюжет рассказывает о приключениях магозоолога Ньюта Скамандера в 1920-х гг. В фильме появляются и герои, известные по романам о Гарри Поттере – профессор Дамблдор и его бывший друг, а теперь враг – Гриндевальд. "Фантастические твари и места их обитания" – это учебник, несколько раз упоминаемый в серии книг о Гарри Поттере, но Ньют Скамандер там не появляется как персонаж. В 2001 году Джоан Роулинг опубликовала издание учебника для того, чтобы отправить деньги от его продажи в британский благотворительный фонд "Разрядка смехом". Книга представляет собой просто справочник волшебных существ, без сюжетной линии.