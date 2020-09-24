Зеленского не узнать: Елена Кравец из "Квартала 95" показала архивные свадебные фото

Елена Кравец, артистка студии "Квартал 95", и ее муж Сергей 21 сентября отпраздновали 18-летнюю годовщину со дня свадьбы. На странице фан-клуба Кравец появились архивные снимки, где запечатлен и нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Свадьбу праздновали в Кривом Роге и на церемонии присутствовали многочисленные друзья и коллеги пары. Всего 120 человек.

Среди них и нынешний президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой. Зеленский с той поры мало изменился, а Елена кардинально сменила имидж – теперь у нее более длинные волосы, а манера одеваться отвечает канонам стиля первых леди.

Все фото: Instagram elenakravetsof

Елена Кравец ранее упоминала, что не празднует годовщину свадьбы, но в 2020 году изменила своим привычкам и сообщила, что после того как ее начали поздравлять и дарить подарки и цветы, все-таки решила отметить памятную дату.