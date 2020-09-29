Аманда Сейфрид родила второго ребенка

34-летняя актриса Аманда Сейфрид и супруг, 44-летний Томас Садоски, стали родителями во второй раз. Сегодня родился их сын, имя которого знаменитости пока не разглашают общественности. Актриса опубликовала снимок новорожденного малыша в инстаграме благотворительной организации War Child.

"Со дня появления на всет нашей дочери три года назад наша забота о невинных детях, которые серьезно пострадали от конфликтов и войн, стала движущей силой в нашей жизни. С рождением нашего сына работа INARA и War Child стала нашей путевой звездой",— прокомментировала фотографию Аманда Сейфрид.

Знаментая пара уже является родителями трехлетней дочери Нины. Аманда и Томас оформили отношения в марте 2017 года. О том, что актриса беременна во второй раз, фанаты актрисы не знали. Голливудская знаменитость долгое время скрывала свое интересное положение от общественности, даже журналисты таблоидов не сделали ни одного снимка актрисы с животом.





