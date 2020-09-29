A$AP Rocky, Игги Поп и Tyler снялись в кампейне Gucci

Модный дом Gucci презентовал рекламную кампанию коллекции мужской одежды осень-зима — 2020. В съемках кампейна приняли участие музыканты A$AP Rocky, Игги Поп и Tyler.

Музыканты исследуют традиционный стиль жизни рок-звезд: живут в модернистском доме на холмах Лос-Анджелеса, ездят на винтажных автомобилях, ходят по дому в шелковых пижамах с леопардовым принтом. Звездой кампании оказался попугай Игги Попа, по имени Бигги Поп.

Фотографом и режиссером выступил Хармони Корин, традиционный креативщик рекламных кампейнов итальянского модного дома. Рекламу для GUCCI сняли еще в феврале 2020 года.