Меган Фокс рассказала, почему ее считают пустышкой

Голливудская знаменитость Меган Фокс много раз жаловалась журналистам, что в Голливуде за ней закрепилась слава секс-символа и пустышки, который усердно поощряли продюсеры и режиссеры. Меган настойчиво работала над тем, чтобы отойти от несправедливого ее образа в СМИ на протяжении многих лет. На днях актриса рассказала, как фильм "Тело Дженнифер", в котором она снялась в главной роли, провалился в прокате после ее конфликта с режиссером фильма "Трансформеры" Майклом Бэем.

В подкасте Eli Roth History of Horror: Uncut она отметила, что сценаристка фильма "Тело Дженнифер" Диабло Коди и его режиссер Карин Кусама проделали огромную работу, чтобы осуществить этот проект. Однако Меган сказала, что у фильма никогда не было ни единого шанса в Голливуде.

В ленте, где Меган Фокс снималасьь в паре с Амандой Сейфрид, актриса сыграла главную роль девушки по имени Дженнифер Чек, которую солист известной рок-группы выбрал в качестве своей жертвы для ритуала, которое принесло бы его коллективу вечный успех. Но его плану не суждено было сбыться, так как Дженнифер на самом деле не была девственницей. После неудачного жертвоприношения в нее вселился демон, и она стала питаться одноклассниками мужского пола.

Тогда фильм раскритиковали, и сборы в прокате составили в разы меньше ожидаемого. За Меган Фокс закрепился образ девушки, которая не блещет умом.

"Меня сильно критиковали, когда фильм готовился к выходу. Я словно стала разрушаться изнутри,— поделилась знаменитость.

По ее мнению, причина заключалась в ее ссоре с "человеком из отрасли". И хотя актриса не назвала его имени, становится понятно, что речь идет о режиссере фильма "Трансформеры" Майкле Бэе.

"Эта история случилась как раз тогда, когда я была в пресс-туре с картиной "Тело Дженнифер". Мне кажется, все это произошло одновременно. Я думаю, что люди определенно видели во мне негатив, думали, что у меня плохие намерения и я очень поверхностная и эгоистичная",— поделилась Меган Фокс.



