Крисси Тайген потеряла ребенка после экстренной госпитализации

У 34-летней актрисы Крисси Тейген случился выкидыш. Об этом она сообщила подписчикам в своем Инстаграм.

"Мы потрясены и испытываем такую сильную боль, о которой вы только слышали, но никогда не испытывали. Мы так и не смогли остановить кровотечение и дать нашему ребенку необходимое количество крови, в которой он нуждался, несмотря на бесконечные переливания",— написала Крисси Тайген.

Несколько дней назад знаменитость была госпитамлизирована с сильным кровотечением. Актрисе был назначен постельный режим с целью сохранения беременности. При этом Крисси Тайген говорила, что чувствует себя отлично и была в хорошем расположении духа.

Крисси сообщила подписчикам, что они с супругом Джоном Леджендом успели придумать имя для своего будущего ребенка: они называли его Джеком.

"Джек, мне так жаль, что в первые несколько мгновений жизни ты встретился с таким количеством сложностей, что мы не смогли дать тебе дом, в котором ты нуждался, чтобы выжить. Мы всегда будем любить тебя",— написала она в своей публикации.

Также, знаменитость поблагодарила подписчиков и поклонников за поддержку, которые они ей оказывают в тяжелые для нее и Джона Ледженда дни.

"Мы так благодарны за ту жизнь, которая у нас есть, за наших замечательных детей Луну и Майлза, за все удивительные вещи, которые мы смогли испытать. Но теперь каждый день не может быть для нас наполнен солнечным светом. В эти самые мрачные дни мы будем скорбеть, мы будем рыдать. Но мы будем держаться вместе, будем любить друг друга и переживем это",— написала Крисси Тейген.



