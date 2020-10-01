Джоли запретила Брэду Питту видеться с детьми после информации о его новом романе

После того как широкой общественности стало известно о любовных отношениях 56-летнего Брэда Питта и 27-летней модели Николь Потуральски, отношения голливудской знаменитости с экс-супругой Анджелиной Джоли сильно ухудшились (инсайдеры утверждали, что Анджелина была в ярости, когда узнала, что Брэд проводил отпуск с Николь Потуральски во французском замке Шато Мираваль, где они с Брэдом поженились.

Теперь инсайдеры сообщили, что после возвращения Брэда Питта из романтического путешествия с Николь, Анджелина Джоли запретила ему в течение двух недель встречаться с детьми. Впрочем, официальной причиной Анджелина назвала пандемию коронавируса — именно из-за нее актриса попросила экс-супруга соблюдать карантин после возвращения из Европы, чтобы не подвергать их детей риску. Но источник издания уверен, что дело в данной ситуации было совсем не в коронавирусе, сколько в желании Энджи испортить жизнь бывшему мужу.

"Анджелина настояла на том, чтобы Брэд находился на карантине в течение 14 дней после того, как он вернулся из Франции, ссылаясь на сильный рост заболеваемости коронавирусом в стране. Она не хотела рисковать здоровьем своих детей",— рассказал инсайдер изданию Us Weekly.



