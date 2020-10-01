Меган Фокс целует нового возлюбленного в клипе рэпера Колсона Бэйкера

Актриса Меган Фокс и рэпер Колсон Бэйкер, известный под сценическим псевдонимом Machine Gun Kelly, продолжают эпатировать общественность и признаваться друг другу в любви. Музыкант активно транслирует свои чувства к возлюбленной Меган Фокс, с которой встречается уже более трех месяцев, не только в интервью СМИ и соцсетях, но и в творческой деятельности.

Пару часов назад музыкант опубликовал новый клип на песню под названием Drunk Face, в котором снялась Меган Фокс. Видео состоит из кадров их повседневной жизни. На них можно видеть, как Меган сопровождает возлюбленного во время гастролей по США и целуется с ним в салоне автомобиля.





