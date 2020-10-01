Меган Маркл и принц Гарри дали редкое совместное интервью

Меган Маркл и принц Гарри дали развернутое интервью из своего дома в Санта-Барбаре, поговорив с изданием Evening Standard. В совместном интервью герцоги Сассекские затронули тему расизма: Меган Маркл высказалась в пользу движения BLM — общественного движения, выступающего против дискриминации темнокожих. В свою очередь, принц Гарри призвал общественность положить конец структурному расизму в Великобритании.

В разговоре внук Елизаветы II сказал, что не принимал проблему ущемления темнокожих близко к сердцу, до встречи с будущей женой. Именно Меган открыла Гарри глаза на проблемы и дискриминацию, с которыми всю жизнь сталкиваются люди другой расы.

"Мы, белые люди, не всегда понимаем, каково приходится людям с другим цветом кожи. Я не знал о стольких проблемах в Великобритании и во всем мире. Я думал, что знаю, но это не так. Например, когда вы заходите с ребенком в магазин игрушек, у вас даже не возникает мысли: "Странно, почему тут нет темнокожих кукол?". Сейчас речь не о том, чтобы показать на кого-то пальцем. Я больше про то, чтобы сделать мир лучше. Я думаю, сейчас тот подходящий момент для этого как в Великобритании, так и в мире. Мы не должны упустить этот шанс, потому что до нас этого никому сделать не удавалось", - прокомментировал принц Гарри.

Меган Маркл рассказала о пользе протестов, подобных BLM, но подчеркнула, что речь идет именно о мирных акциях:

"Акция Black Lives Matters была проваокативной для многих людей, но когда люди выражают свою точку зрения исключительно мирным путем и просто хотят признания равенства — это правильно", - сказала супруга принца Гарри.

Кроме обсуждения расовых проблем, Меган и Гарри рассказали о полугодовалом малыше Арчи, у которого, по словам герцогов Сассекских, все хорошо.

У Арчи все отлично. Нам повезло с малышом. Он всегда чем-то занят и постоянно держит нас в тонусе,— прокомментировали Меган и Гарри жизнь своего сына Арчи.





