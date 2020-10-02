Шайю Лабафа обвинили в избиении и краже

Голливудской знаменитости Шайе Лабафу предъявили обвинения в мелком правонарушении после инцидента, который произошел в июне. Власти Лос-Анджелеса выдвигают обвинения против актера за применение силы в отношении американца Тайлера Мерфи и грабеже.

По информации издания TMZ, Лабаф и Мерфи поругались, после чего дело дошло и до драки. В качестве трофея актер забрал с собой кепку потерпевшего, в краже которой Мерфи и обвиняет актера.

Шайа Лабаф известен в Голливуде как дебошир и забияка. Это далеко не первый случай, связанный с криминалом и правонарушениями, в которых фигурировал звезда "Трансформеров". Проблемы с законом у актера возникают в течение последних нескольких лет. В 2017 году Лабаф был арестован по обвинению в хулиганстве и пребывании в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Актер оскорбил женщину, отказавшую ему в просьбе угостить его сигаретой. Судебным решением Лабафа приговорили к годовому заключению условно.

За три года до инцидента актера арестовали за срыв выступления в кабарэ Нью-Йорка. Тогда Шайа отправился на добровольное лечение от алкоголизма.

Шайа Лабаф неоднократно признавался в зависимости и не всегда удачной борьбой с алкоголизмом. В прошлом году в ходе церемонии Holliwood Films Awards Шайа Лабаф публично поблагодарил полицейского, которій арестовал его в 2017 году. Актер призналася, что правоохранитель изменил его жизнь.



