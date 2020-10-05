В США застрелили 70-летнего актера из фильмов Спайка Ли

В Атланте (США, штат Джорджия) был застрелен афроамериканский актер Томас Джефферсон Берд. Об этом в Instagram написал режиссер Спайк Ли, в фильмах которого часто снимался артист. Берду было 70 лет.

"Мне так грустно объявить о трагическом убийстве нашего любимого брата Томаса Джефферсона Берда прошлой ночью в Атланте. Покойся с миром, брат Берд", – написал Ли.

Как пишет TMZ, полицейские Атланты обнаружили его с многочисленными огнестрельными ранениями в спину. Прибывшие на место трагедии медики констатировали смерть актера. Правоохранительные органы начали расследование преступления и поиск убийцы.

Актер снялся в таких фильмах Спайка Ли, как "Толкачи", "Садись в автобус", "Девушка №6", "Его игра", "Замороченные", "Лето в Ред Хук", "Сладкая кровь Иисуса" и "Чирак", а также в его сериале "Ей это нужно позарез". Кроме этого, Берд появился в кинолентах "Рэй", "Булворт" и "Бруклинские полицейские".

Он также был успешным театральным актером, номинированным на бродвейскую премию "Тони" в 2003 году.

Отметим, ранее в России, в результате ДТП погиб популярный актер Дмитрий Жулин, сыгравший в фильмах "Александровский сад", "Охота на Берию", "Если у вас нету тети" и других.