Умер Кензо Такада. Топ-7 интересных фактов из жизни легендарного дизайнера

Первыми трагическую новость сообщили французские СМИ, со ссылкой на пресс-службу бренда KZ, основанного дизайнером совсем недавно. Легендарный модельер ушел из жизни в возрасте 81 года в Париже, сообщается в заявлении.

Мэр Парижа Энн Идальго прокомментировала смерть Кензо Такады как потерю модельера невероятного таланта, который принес в моду свет и цвет. А глава концерна LVMH Сидни Толедано сказал, что сам был фанатом бренда в 1970-х годах.

Фокус вспоминает самые интересные факты из жизни легендарного японского кутюрье в Париже.

Школа Bunka Fashion College

Школа, в которой получал образование Кензо Такада в столице Японии, была преимущественно женской. Будущая знаменитость мировых подиумов стал одним из первых, на момент поступления, мужчин-студентов за всю историю колледжа. Отец Кензо Такада был владельцем чайного дома в пригороде Осаки, и семья Такады хотела, чтобы Кензо стал писателем. К слову, дизайнер даже успел проучиться семестр по специальности "литература", но довольно быстро все переиграл все на свой манер.

Восток - Запад

Кензо Такада был первым японским кутюрье, который смог добиться грандиозного успеха на Западе. В своих коллекциях и темах модных шоу дизайнер создавал симбиоз восточной культуры и западной модной традиции. Он часто применял принты и символические узоры, традиционные для Японии, много и активно работал с яркими цветами и оттенками восточных тканей, создавал одежду, которая сильно отличалась от той, которая была популярна во Франции 1960-х годов.

Японские "Джунгли"

Первый магазин, открытый Кензо Такадой в Париже в галерее Vivienne, назывался "Японские Джунгли" (Jungle Jap). Дизайнер сам делал ремонт в шоу-руме и полностью занимался его оформлением и декорированием.

Вообще, принты с тропическими цветами и резными листьями и зверями, обитающими в джунглях, доминировали во многих коллекциях модного дома и сохранились до сих пор, даже после ухода его вдохновителя и основателя. К слову, в 2016 году Kenzo презентовал совместную коллекцию с корпорацией Disney по мотивам мультфильма "Книга Джунглей".

Создание платья-кимоно

Японская традиционная одежда все время становились базой для коллекций модного дома Кензо. Дизайнер предпочитал брать за основу лекала, детали, силуэты японской одежды, сохранял традиционные рукава и сочетал эти модные решения с элементами национальных костюмов других стран — от Скандинавии до Африки и Латинской Америки. "Раньше мне не очень нравился японский стиль, но я пришел к тому, что крой кимоно — простой и красивый. Кимоно очень повлияли на мою работу", — рассказывал дизайнер в одном из немногочисленных интервью.

Коллаборации с масс-маркет брендами

"Мода предназначена не для узкого круга, она для всех. Кроме того, мода не должна быть слишком серьезной", — часто говорил японский дизайнер. Модный дом Kenzo начал одним из первых создавать коллекции в сотрудничестве с демократичными брендами, кстати, задолго до того, как подобные коллаборации приняли массовый характер. Так, в 1980-е годы Kenzo выпустил совместную коллекцию с маркой The Limited, а в 2016-м году вышла знаменитая коллаборация с брендом H&M.

Герой-новатор

"Когда я только основал свой бренд, то не думал, что он станет таким масштабным, как сегодня. Я просто верил, что у меня есть идеи, которые не похожи ни на чьи другие", — делился Кензо с журналистами. Первые коллекции кутюрье шил из тканей, купленных на блошиных рынках, впрочем, такие шаги опередили модные тренды на несколько десятков лет вперед. Кензо часто использовал восточные ткани, создавал одежду свободных силуэтов, часто включал в свой дизайн эстетику стиля хиппи.

К слову, Кензо Такаде приписывают создание деструктурированного кутюра. Он одним из первых стал организовывать модные шоу ready-to-wear, еще в начале 1970-х, когда это еще не было популярно. Дизайнер смог превратить классическое дефиле в настоящее шоу, которое собирало множество гостей, наряду с Тьерри Мюглером.

Унылый Париж

Столица Франции была мечтой юного Кензо Такады. Его вовлеченность в моду началась в детстве, когда будущая легенда моды одевал кукол сестры и разглядывал страницы глянцевых журналов, в которых, по его словам, он видел joie de vivre (радость жизни).

Однако, когда Кензо приехал в Париж в 1965-м году, он был, по его собственным словам, обескуражен: "Помню, как взял такси и подумал — до чего Париж унылый. Это был тот самый Париж, столица моды, город, о котором я так долго мечтал, и все это выглядело так грустно", — позже вспоминал дизайнер.