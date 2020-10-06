В Британии предлагают туристам на ночь стать заключенными в старейшей тюрьме, где содержали убийц

В британском в графстве Сомерсет туристам предлагают стать заключенными на одну ночь в старейшей и самой известной тюрьме Британии – Шептон-Моллет.

Об этом сообщает The Sun.

Стоимость такого "проживания" составляет 49 фунтов стерлингов (около 2 тыс. гривен). Цена включает "тюремный" завтрак из овсянки, а также ночевка в камере-одиночке в период с 21 часа до 3 ночи.

Тюрьма Шептон-Моллет известна тем, что там содержали опасных преступников, убийц и проводили казни.

Она была открыта в 1626 и закрылась в 2013 году.

Во время Второй мировой войны в тюрьме содержали подозреваемых за совершение преступлений военнослужащих британской армии и армии США. С 1943 по 1945 год там было казнено 18 американских военнослужащих. Последний раз смертный приговор там был приведен в исполнение в 1945 году.

Напомним, в мае в Лукьяновском СИЗО Киева в рамках экспериментального проекта открылись первые платные камеры. Стоимость размещения в Киеве зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2000 грн. в сутки, 8000 грн. за неделю и 12000 грн. в месяц.