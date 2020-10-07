Экранный муж Меган Маркл рассказал, почему он с ней не общается

Патрик Джей Адамс и Меган Маркл были партнерами по сериалу "Форс-мажоры", в котором актеры играли влюбленных, которые в итоге поженились. За период съемок Патрик и Меган стали друзьями, и их общение вышло за границы съемочной площадки. Актер был гостем на свадьбе у Меган и принца Гарри. Но в последнее время они не общаются. По собственным словам актера, 39-летний Адамс, связаться с Меган ему мешает страх.

"Честно говоря, я думаю, что напуган. Я не сомневаюсь, что в любой момент мог бы взять трубку и позвонить ей, но не знаю, что бы я сказал",— рассказал в интервью Radio Times.

Он также сказал, что после рождения сына Меган и Гарри, и дочери Патрика Джеймска Адамса и жены Тройэн Беллисарио, они с герцогиней Сассекской общались несколько раз.

"После того как родились наши дети, мы отправили друг другу несколько сообщений и подарков, но я думаю, что немного напуган. Я думаю, это простой страх. Наверное, меня пугает сама мысль о том, чтобы пробиться сквозь какие бы то ни было стены и начать этот разговор",— рассказал актер.

Еще актер рассказал, что ему трудно видеть, как Меган Маркл постоянно находится под неустанным вниманием прессы, с тех пор как она покинула "Форс-мажоров".

"Зная, что у Меган на сердце и какой милосердной она может быть, тяжело на это смотреть, так как ты хочешь, чтобы твоих друзей оставили в покое, и они могли строить свою личную жизнь,—заключил Патрик Джей Адамс.