Дочь Кейт Мосс дебютировала на подиуме

18-летняя дочь супермодели Кейт Мосс уже несколько лет работает в fashion-индустрии. Лила Грейс, отметившая 18-летие на прошлой неделе, стартовала в карьере с fashion-съемок для глянца и рекламных кампаний с известными брендами, а вчера юная модель дебютировала на подиуме.

Лила приняла участие в своем первом масштабном шоу — показе модного дома Miu Miu, который из-за пандемии коронавируса прошел онлайн. Юная модель демонстрировала яркий топ с пайетками, юбку и босоножки из новой коллекции бренда. Для своего первого дефиле дочь культовой модели вела себя довольно уверенно.

В свою очередь, Кейт Мосс впервые вышла на подиум также в возрасте 18 лет, в рамках модного показа Dolce&Gabbana, после чего Кейт стали регулярно приглашать для участия в подиумных показах.



