Елизавета II больше не будет жить с мужем

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп разъехались и теперь будут жить в разных замках. По информации ресурса The Mirror, весь карантин супруги провели вместе в Виндзорском замке. А лето монаршая чета провела в шотландском замке Балморал, периодически принимая в нем членов семьи, после чего Елизавета II и принц Филипп переехали оттуда в Сандрингемский дворец в графстве Норфолк.

На днях королева вернулась в Виндзорский замок, который, на какое-то время, станет главной локацией королевского двора Великобритании, так как именно этот замок считается наиболее безопасным для Ее величества, в сравнении с Букингемским дворцом - основной резиденцией королевы Великобритании. Кроме того, официальные мероприятия во дворце с ее участием были отменены.

Принц Филипп, в свою очередь, остался в Сандрингеме. Еще в 2017 году герцог Эдинбургский сложил свои королевские полномочия и вышел «в отставку» по состоянию здоровья. Большую часть своего времени герцог проводит в коттедже Wood Farm, расположенном на территории Сандрингемского дворца в Норфолке. С супругой-монархом, которая продолжает исполнять свои обязанности королевы Великобритании, он виделся довольно редко в последние годы.