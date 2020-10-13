В Финляндии будут сажать на полгода за отправку фото пенисов

В Финляндии планируют лишать свободы до шести месяцев за нежелательную отправку изображений пениса.

Об этом сообщает Barrons со ссылкой на AFP.

В рамках законопроекта, который должен быть внесен в парламент в 2021 году, планируется расширить определение сексуального домогательства, включив в него "домогательства устно, с помощью фотографий или сообщений".

Наказание будет варьироваться от штрафа до шестимесячного тюремного заключения в зависимости от тяжести нарушения.

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Глобальное явление, известное как "дикпик" или "киберфлешинг", отправка нежелательных фотографий полового члена стала общей проблемой для многих людей, в основном женщин, в интернете.

Согласно исследованию неправительственной организации по правам ребенка Plan International, которая опросила 14 000 девушек и молодых женщин в 22 странах на всех континентах, около 35% из них заявили, что получали такие "откровенные фотографии".

В настоящее время финское законодательство имеет правовой недочет в этой сфере: отправка откровенных изображений подпадает только под сферу действия закона о клевете.

Кстати, Шотландия в 2010 году приняла меры против сексуальных домогательств в интернете. Совсем недавно штат Техас в США ввел штраф в размере 500 долларов за отправку нежелательных сексуальных изображений.

В прошлом году полиция задержала бывшего премьер-министра Шотландии Алекса Салмонда по подозрению в сексуальных домогательствах.