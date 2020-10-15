Купальники и мини. Ирина Шейк позировала для рекламной кампании круизной коллекции

Лето 2020 трудно назвать образцовым в плане реализации планов на отпуск и летнее времяпрепровождение. Но топ модель Ирина Шейк рекомендует относиться с оптимизмом к перспективе отдыха в следующем сезоне и начать готовить наряды уже сейчас! Известная модель снялась в рекламеной кампании бренда Zimmermann, в которой позировала с оптимизмом смотреть в будущее и уже подбирать наряды для следующего отпуска! Так, Ирина Шейк стала лицом круизной коллекции бренда Zimmermann.





Съемки проходили на итальянской Сицилии в конце сентября. На снимках каталога будущего сезона Ирина демонстрирует различные единицы одежды с летними принтами.





Одним из ключевых модных персонажей съемки выступила стилист и модный консультант Габриэль Хэкворти.





