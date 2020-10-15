Британка Аня Тэйлор-Джой исполнит роль юной Фуриосы в спин-оффе "Безумного Макса"

Актрису для главной роли приквела фильма "Безмный Макс: дорога ярости" искали давно, и до последнего создатели сохраняли интригу. Однако наконец сообщили новость о том, что роль молодой Фуриосы исполнит британка Аня Тейлор-Джой, звезда фильмов "Сплит", "Ведьма" и "Эмма". В оригинальном фильме Фуриосу играла Шарлиз Терон. Об этом пишет Daily Mail.

Также в грядущем фильме сыграют Крис Хемсворт ("Тор") и Яхья Абдул-Матин II ("Аквамен").

Весной текущего года сценарист и режиссер фильма Mad Max: Fury Road / "Безумный Макс: Дорога ярости" Джордж Миллер объявил о планах снять приквел с рабочим названием Mad Max: Furiosa / "Безумный Макс: Фуриоса". На днях студия Warner Bros. окончательно подтвердила запуск проекта и объявила список основных актеров.

Как понятно из названия приквела, фильм расскажет о молодых годах военачальницы Фуриосы. Авторы картины рассматривали вариант с цифровым омоложением 45-летней Шарлиз, однако затем приняли решение подыскать похожую на нее внешне молодую актрису.

Шарлиз Терон, комментируя это решение, назвала его "душераздирающим" и сказала, что "хоть это и тяжело проглотить, но она желает Джорджу Миллеру всего самого лучшего".

Аня Тейлор-Джой уже заявила, что "очень взволнована" и будет работать над фильмом с полной отдачей, однако и не думает над тем, чтоб сравняться с Шарлиз. "Шарлиз Терон - невероятная", - отметила актриса.

Производством фильма займется компания Kennedy Miller Mitchell в партнерстве с Warner Bros. Pictures, Джордж Миллер выступит режиссером, продюсером и одним из сценаристов проекта. Ранее Миллер рассказывал, что во время подготовки к съемкам фильма "Безумного Макса" команда сценаристов написала предысторию каждому значимому персонажу, чтобы лучше понимать мотивы его действий. По всей видимости именно эти наброски и легли в основу сценария нового фильма.

Информация о сроках начала съемок и премьеры нового фильма пока нет, однако Джордж Миллер упоминал о желании снять еще как минимум пару фильмов, а контракт с исполнителем главной роли Макса Рокотански Томом Харди был подписан сразу на четыре фильма перезапущенной франшизы.