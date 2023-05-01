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Лунное затмение 5 мая 2023 года: чего ожидать и что нельзя делать

Фото: Getty

Через несколько дней нас ожидает первое Лунное затмение в этом году. Как оно может повлиять на нас и что нельзя делать в этот период — рассказываем дальше.

Когда наступит лунное затмение?

Лунное затмение состоится 5 мая 2023 года, в пятницу, и продлится с 17:14 до 21:31 по киевскому времени. Это будет самое глубокое полутеневое затмение с февраля 2017 года и до сентября 2042 года. Это явление полностью смогут наблюдать в Азии и Австралии, а восходящее — над Африкой и большей частью Европы (в основном в Восточной и Центральной Европе), в том числе и в Украине.

Влияние лунного затмения в мае: чего ожидать

Это затмение будет завершать первый коридор затмений в 2023 году. Особенность его в том, что оно совпадает с полнолунием, а также с Ретроградным Меркурием. Планеты, курирующие Скорпион, – Марс и Плутон. Обе они в момент полнолуния ослаблены. Влияние затмения и полнолуния начнется 4 мая и сохранится до завершения третьей лунной четверти, то есть до 12 числа.

Люди могут быть более эмоциональными и агрессивными в этот период, проявлять нетерпимость и нежелание идти на диалог. Также возрастает частота травматизма, техногенных и природных катастроф.

Лунное затмение в мае 2023 года: что нельзя делать

  • начинать новые дела;
  • отправляться в дальние путешествия;
  • стричь и красить волосы;
  • делать хирургические операции;
  • начинать лечение;
  • делать инъекции красоты.

Лунное затмение в мае 2023 года: что нужно делать

  • заняться своим здоровьем, физической формой, сходить к врачу;
  • принимать ванны с солью или травами;
  • заняться уборкой дома;
  • избавиться от старых и ненужных вещей;
  • медитировать.

Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl