Лунное затмение 5 мая 2023 года: чего ожидать и что нельзя делать
Через несколько дней нас ожидает первое Лунное затмение в этом году. Как оно может повлиять на нас и что нельзя делать в этот период — рассказываем дальше.
Когда наступит лунное затмение?
Лунное затмение состоится 5 мая 2023 года, в пятницу, и продлится с 17:14 до 21:31 по киевскому времени. Это будет самое глубокое полутеневое затмение с февраля 2017 года и до сентября 2042 года. Это явление полностью смогут наблюдать в Азии и Австралии, а восходящее — над Африкой и большей частью Европы (в основном в Восточной и Центральной Европе), в том числе и в Украине.
Влияние лунного затмения в мае: чего ожидать
Это затмение будет завершать первый коридор затмений в 2023 году. Особенность его в том, что оно совпадает с полнолунием, а также с Ретроградным Меркурием. Планеты, курирующие Скорпион, – Марс и Плутон. Обе они в момент полнолуния ослаблены. Влияние затмения и полнолуния начнется 4 мая и сохранится до завершения третьей лунной четверти, то есть до 12 числа.
Люди могут быть более эмоциональными и агрессивными в этот период, проявлять нетерпимость и нежелание идти на диалог. Также возрастает частота травматизма, техногенных и природных катастроф.
Лунное затмение в мае 2023 года: что нельзя делать
- начинать новые дела;
- отправляться в дальние путешествия;
- стричь и красить волосы;
- делать хирургические операции;
- начинать лечение;
- делать инъекции красоты.
Лунное затмение в мае 2023 года: что нужно делать
- заняться своим здоровьем, физической формой, сходить к врачу;
- принимать ванны с солью или травами;
- заняться уборкой дома;
- избавиться от старых и ненужных вещей;
- медитировать.
Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl