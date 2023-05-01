Лунное затмение 5 мая 2023 года: чего ожидать и что нельзя делать

Через несколько дней нас ожидает первое Лунное затмение в этом году. Как оно может повлиять на нас и что нельзя делать в этот период — рассказываем дальше.

Когда наступит лунное затмение?

Лунное затмение состоится 5 мая 2023 года, в пятницу, и продлится с 17:14 до 21:31 по киевскому времени. Это будет самое глубокое полутеневое затмение с февраля 2017 года и до сентября 2042 года. Это явление полностью смогут наблюдать в Азии и Австралии, а восходящее — над Африкой и большей частью Европы (в основном в Восточной и Центральной Европе), в том числе и в Украине.

Влияние лунного затмения в мае: чего ожидать

Это затмение будет завершать первый коридор затмений в 2023 году. Особенность его в том, что оно совпадает с полнолунием, а также с Ретроградным Меркурием. Планеты, курирующие Скорпион, – Марс и Плутон. Обе они в момент полнолуния ослаблены. Влияние затмения и полнолуния начнется 4 мая и сохранится до завершения третьей лунной четверти, то есть до 12 числа.

Люди могут быть более эмоциональными и агрессивными в этот период, проявлять нетерпимость и нежелание идти на диалог. Также возрастает частота травматизма, техногенных и природных катастроф.

Лунное затмение в мае 2023 года: что нельзя делать

начинать новые дела;

отправляться в дальние путешествия;

стричь и красить волосы;

делать хирургические операции;

начинать лечение;

делать инъекции красоты.

Лунное затмение в мае 2023 года: что нужно делать

заняться своим здоровьем, физической формой, сходить к врачу;

принимать ванны с солью или травами;

заняться уборкой дома;

избавиться от старых и ненужных вещей;

медитировать.

Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl