Прозрачное платье и украшения на $90 тысяч. Рита Ора произвела фурор на Met Gala

Рита Ора и ее супруг Тайка Вайтити безусловно привлекли внимание своим потрясающим появлением в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

На ежегодном мероприятии Met Gala 32-летняя британская певица Рита Ора продемонстрировала великолепное черное прозрачное платье с корсетным лифом от Prabal Gurung, которое идеально подчеркивало ее фигуру. Об этом пишет InStyle.

Привлекательный наряд был с цветочной кружевной аппликацией и длинным шифоновым шлейфом, за которым тщательно следили и расправляли, пока она позировала перед камерами. Рита дополнила образ украшениями Buccellati стоимостью 90 тысяч долларов, в том числе золотым браслетом, жемчужным браслетом и коктейльными серьгами, а также длинными бриллиантовыми цепочками, свисающими с ее идеально ухоженных ногтей.

Поклонники поспешили похвалить ее внешний вид в Сети, а ее наряд сразу же назвали одним из лучших на гала-вечере.

Рита Ора Фото: Getty Images

К ней присоединился ее муж, 47-летний режиссер Тайка Вайтити, который надел длинный серый блейзер в сочетании с элегантными белыми брюками. К своему образу он добавил жемчужное ожерелье.

Рита Ора и Тайка Вайтити Фото: Getty Images

Напомним, тема этого года "Карл Лагерфельд: линия красоты" посвящена жизни и наследию покойного креативного директора Chanel. Институт костюма описывает весеннюю выставку 2023 года, как исследование "работ Карла Лагерфельда".

Также Фокус писал, что Сальма Хайек появилась на Met Gala в глянцевом красном платье Gucci.