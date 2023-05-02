Модный провал. Оливия Уайлд и редактор Vogue China появились на Met Gala 2023 в одинаковых платьях

Такого на гала-вечере еще не бывало, так что ситуация сразу стала скандальной.

Подготовка к Met Gala обычно начинается за полгода. И селебрити начинают подбирать наряды с особой тщательностью, ведь они должны быть шикарными, уникальными и отвечать тематике вечера. Но актриса и режиссер Оливия Уайлд оказалась в очень неудобной ситуации, когда оказалось, что ее платье от Chloe совсем не уникально. Об этом пишет People.

Наряд с высоким воротником и вырезами по бокам, как сообщается, был результатом сотрудничества между покойным Карлом Лагерфельдом и Габриэлой Херст из Chloе.

Для Оливии Уайлд создала платье Габриэла Херст Фото: Getty Images

Габриэла Херст отметила, что ей понравилось "музыкальное вдохновение" и "сюрреалистический штрих" оригинального дизайна Лагерфельда 1983 года, на основе которого было создано платье.

Оригинальный дизайн Лагерфельда 1983 года

Спереди оба платья украшали схематические изображения скрипки.

Оливия Уайлд выбрала белый вариант платья с золотистой отделкой. Образ она дополнила золотыми нарукавниками и длинными бриллиантовыми сережками.

А 29-летний главред Vogue China Маргарет Чжан пришла в таком же платье, но только черного цвета и с юбкой другого фасона.

Маргарет Чжан и ее платье на Met Gala 2023 Фото: Getty Images

Кто разработал ее наряд – неизвестно.

Пользователи Twitter пошутили, что за эту модную оплошность явно кто-то поплатится.

"Они такие смелые, что не пошли домой сразу. Покойся с миром, кто бы ни был уволен за это", — написали в комментариях.

Учитывая, что тема Met Gala в этом году была посвящена памяти покойного креативного директора Chanel, Fendi и Chloé Карла Лагерфельда, вероятность того, что два человека наденут одно и то же платье, была относительно высока.

Но ранее на красной дорожке Met Gala такого не случалось. Впрочем, многие решили проигнорировать тему вечера, потому что Карл Лагерфельд был спорной личностью, чьи заявления иногда были оскорбительными.

Напомним, так как темой было не только творчество "кайзера", но и он сам. Так что Кара Делевинь, одна из его любимых моделей, выбрала образ самого Лагерфельда.