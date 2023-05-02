Пэрис Хилтон дебютировала на красной дорожке Met Gala-2023 в черном кожаном платье

Пэрис Хилтон эффектно появилась на своем первом Met Gala.

42-летняя светская львица Пэрис Хилтон дебютировала на красной дорожке Met Gala-2023 в элегантном черном кожаном платье от Marc Jacobs. Об этом пишет PageSix.

Для эффектного появления на культовых ступеньках Метрополитен-музея, Пэрис выбрала монохромный образ. Ее платье с длинными рукавами и открытыми плечами отличалось блестящим бюстом, длинными рукавами-перчатками, длинной кожаной юбкой и шлейфом.

Свой ансамбль наследница крупнейшей в мире сети гостиниц и курортов Hilton дополнила чокером с розой и туфлями на платформе. Свои светлые волосы она собрала в высокий хвост, добавив серьги-гвоздики со сверкающими бриллиантами.

Пэрис Хилтон Фото: Getty Images

Марк Джейкобс сказал Vogue на красной ковровой дорожке, что, по его мнению, "было бы интересно и захватывающе увидеть ее в черном платье", поскольку телеведущая известна своей любовью к ярким цветам.

Напомним, Пэрис Хилтон была известна дружбой с покойным дизайнером Карлом Лагерфельдом, чья жизнь и творчество находятся в центре внимания Met Gala-2023. Она годами собирала сумки модного дома и даже позировала с Лагерфельдом на вечеринке Dom Perignon в 2006 году.

Также Фокус писал, что Рита Ора произвела фурор на Met Gala, появившись в черном прозрачном платье.