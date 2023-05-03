Магнитные бури в мае 2023: какие дни самые опасные в этом месяце

В мае 2023 года ожидается только одна сильная магнитная буря и несколько слабой и средней мощности.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце попросту начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они дляться от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

Когда магнитные бури ожидать в мае?

По словам метеорологов, в мае произойдет четыре магнитные бури, но лишь одна из них будет сильной по мощности:

4 мая — магнитная буря слабой интенсивности

6 мая — магнитная буря средней мощности

23-25 мая — магнитная буря средней интенсивности

28 мая – магнитная буря сильной мощности.

Источник: https://www.swpc.noaa.gov/products/weekly-highlights-and-27-day-forecast