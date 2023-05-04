Избегайте недоброжелателей. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 мая 2023 года

Для некоторых знаков этот день готовит спокойствие и интересные встречи, а кому-то стоит опасаться недоброжелателей и проявить решительность.

Овен

У Овнов этот день пройдет, несмотря на разгар рабочей недели, спокойно и ненапряжно. Вы будете ощущать, как вам легко удается все, за что вы беретесь, и не успеете оглянуться, как быстро и легко пролетит сегодняшний день.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам стараться избегать конфликтов на работе и общаться с коллегами конструктивно. В отношениях проявите щедрость и заботу, это положительно повлияет на общение с вашей половинкой.

Близнецы

Сегодня будьте более решительными и не бойтесь высказывать свое мнение — главное, делать это спокойно и вежливо. В отношениях старайтесь находить компромиссы и учиться диалогу.

Рак

Сегодня отличный день для укрепления отношений с близкими — они нуждаются в вашем внимании. На работе следите за своими словами, диалог поможет решить проблемы.

Лев

У Львов будет насыщенный день, наполнен интересными встречами и незапланированными приятностями. Просто расслабьтесь и получайте удовольствие от этого четверга.

Дева

Сегодня у Дев могут быть трудности с пунктуальностью на работе, поэтому старайтесь планировать свой день заранее. Вечер обещает быть романтическим.

Весы

Постарайтесь сегодня десятой дорогой обходить своих недоброжелателей, ведь есть шанс, что они задумали что-то неладное. Избегайте этих людей и игнорируйте любые провокации. Вечер посвятите занятию, которое поднимает вам настроение.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам вам быть настырней, брать инициативу в свои руки. На работе вас могут проверять на стрессоустойчивость — проявите силу воли и выдержку.

Стрелец

У Стрельцов будет очень удачный день, даже несмотря на то, что эмоции сегодня могут брать верх — постарайтесь их контролировать. Также благоприятный день для поиска новых источников дохода.

Козерог

Сегодня кто-то захочет вставить вам палки в колеса, но не отчаивайтесь и продолжайте делать свое дело несмотря ни на что — тогда все получится. В личной жизни будьте более открытыми и честными со своим партнером.

Водолей

Удачный день для похода к врачу или в спортзал — ваш организм уже сигнализирует о том, что ему нужно. Вечер проведите в компании родных или друзей.

Рыбы

Звезды советуют сегодня Рыбам уделить время укреплению отношений с партнером и близкими. В работе будьте организованными и пунктуальными, это поможет избежать проблем.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ