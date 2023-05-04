Сломали кости: немецкая модель удлинила ноги на рекордные 14 см (фото)

Терезия Фишер перенесла две операции, во время которых ей сломали кости, вживили в них телескопические штыри и каждый день раздвигали их по миллиметру. Девушка рассчитывает получать большие гонорары благодаря проделанным процедурам.

31-летняя модель Терезия Фишер, которая снималась в немецком шоу "Большой брат знаменитостей", перенесла две операции по удлинению ног. Об этом пишет New York Post.

Теперь длина ног немецкой модели составляет 116 см, а ее рост — 182 сантиметра. Мировой рекорд до сих пор удерживает Адриана Скленарикова с длиной ног в 125 см и ростом 185 см.

Терезия Фишер перенесла две операции во время которых ей сломали кости, вживили в них телескопические штыри и каждый день раздвигали их по миллиметру. Ноги модели удлинили на рекордные 14 см.

Общая стоимость операции составила $124 000, но лекарства и физиотерапия увеличили общий счет до $161 000. Теперь, благодаря перенесенным процедурам, девушка рассчитывает получать большие гонорары.

Ноги модели удлинили на рекордные 14 см Фото: коллаж Фокус

Издание отмечает, что подобная операция становится все более популярной. Она стоит от 70 000 до 150 000 долларов, в зависимости от того, на сколько сантиметров пациент хочет удлинить ноги, но при этом потребуются тысячи долларов на последующие расходы.

31-летняя модель Терезия Фишер, которая снималась в немецком шоу "Большой брат знаменитостей" Фото: India Posts

Процесс удлинения ног требует болезненной процедуры, в ходе которой врач ломает бедренную кость в каждой ноге пациента и вставляет выдвижные металлические стержни. В течение следующих трех месяцев стержни постепенно удлиняются на один миллиметр в день, что в конечном итоге делает пациента на несколько сантиметров выше.

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