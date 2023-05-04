Венчание летом 2023 года: какую дату выбрать для освящения союза

Венчание считается одним из самых важных моментов в жизни каждого православного христианина, поэтому важно подобрать благоприятную дату для таинства освящения союза перед Богом.

Как выбрать правильную дату для венчания?

Религиозная церемония бракосочетания — венчание — одно из самых важных событий в христианской семье. Оно символизирует объединение двух людей в браке и освящение этого союза перед Богом. Но важно помнить о том, что согласно Библии, существуют периоды, когда венчание совершать или нежелательно или запрещено из-за праздников и постов.

В какие дни венчаться летом 2023 года:

июнь — 2, 4, 5, 7, 9, 11

июль — 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31

август — 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 28, 30

В какие дни не стоит венчаться?

во вторник, четверг и субботу в накануне двунадесятых, храмовых и Великих праздников;

в период Петрова (Апостольского) Поста с 12 июня по 11 июля;

в период Успенского Поста с 14 по 27 августа

в дни траура по почившим родственникам, но сам траур не является официальной причиной для переноса брака.

Источник: https://calendar.org.ua/ru/tserkovnyy-kalendar/2023