Успеть, пока не умер. Почему для коронации Чарльза III выбрали дату 6 мая 2023 года

Путь, на который становится человек в такой день будет очень тернистым.

В первую очередь, я бы отметила, что нынешний этап и дата коронации для Чарльза приходится на одиннадцатый дом в его натальной карте — дом больших денег, известности и статуса. И у него есть все возможности успешно реализовать эти аспекты жизни. Очень сильный Марс, управляющий этим домом в периоде. А еще, я обратила внимание, что первое важное событие в жизни будущего короля пришлось на возраст до трех лет, в период Юпитера, кототрый управляют его седьмым и десятым домом. Это важно для нынешнего момента его становления в качестве монарха Великобритании.

Король Чарльз III Фото: Getty Images

Юпитер у короля Чарльза в собственном знаке, в Стрельце управляет десятым домом, он дает мировую известность. Стелиум планет и нынешнее Лунное затмение 5 мая 2023 года приходится для него, как раз в его одиннадцатом доме. Раху стоит в собственном знаке и в транзите знака Овен (этот знак про начало и достижения), в котором недавно было солнечное затмение. Думаю, что выбрали эту дату, чтобы перестраховаться и не делать церемонию в день Лунного затмения. Впрочем, в любом случае, это затмение очень важное и судьбоносное для короля Чарльза III.

Король Чарльз III и королева-консорт Камилла Фото: Getty Images

И, не смотря на тот факт, что церемония коронации будет проходить в период ретроградного Меркурия, на самом Чарльзе это обстоятельствр скажется не особо значимо. Так как, в его персональной натальной карте, на момент рождения, Меркурий также был ретроградным.

Но есть и другие аспекты выбранной для коронации даты. Например, этот день — день Накшатры, которая управляет церемониями, но у этой Накшатры есть и неблагоприятное влияние. Путь, на который становится человек в такой день будет очень тернистым.

Думаю, что астрологи проделали не самую лучшую работу, ведь день коронации стоило подбирать более тщательно, принимая во внимание все факторы влияния. Но в личной карте короля Чарльза есть ряд указаний на то обстоятельство, что жить монарху Великобритании осталось не так долго. И есть вероятность, что организаторы просто поторопились, чтобы успеть.

Источник: Елена Прусская