Дженнифер Лопес вышла в свет в роскошном черном платье (фото)

Актриса выбрала для выхода в свет элегантный наряд, подчеркнувший ее подтянутую фигуру.

53-летняя актриса и модель Дженнифер Лопес начала промо-тур в поддержку нового фильма со своим участием. Речь идет о картине "Мать", где миссис Аффлек сыграла главную роль. При этом звезда не забывает выглядеть на миллион при каждом своем появлении на публике. Так, на мероприятие The Mother Tastemaker, которое состоялось в отеле Whitby в Нью-Йорке, актриса приехала в умопомрачительном наряде.

Дженнифер выглядела роскошно в классическом черном платье длины миди, которое облегало ее фигуру. Образ она дополнила ослепительным змеиным ожерельем, черным клатчем и парой серебристых босоножек с ремешками на лодыжках.

Дженнифер Лопес начала продвижение своего нового фильма Фото: Getty

В качестве аксессуаров она выбрала серебристый браслет, который соответствовал стилю всего ансамбля, а также черный клатч.

Волосы Джей Ло в этот раз оставила распущенными, завив их в локоны и расчесав на прямой пробор.

В фильме "Мать" Лопес сыграла бывшего наемного убийцу, которая много лет скрывается в пустыне Аляски, где ведет затворническую жизнь. Однако ей снова приходится взять в руки оружие, чтобы спасти от смертельной опасности свою дочь.

На красной дорожке Люси Паез, сыгравшая дочь в фильме, присоединилась к Лопес. Мужа актрисы и певицы, Бена Аффлека, на показе картины не было.

Ранее Фокус писал о том, что Дженнифер Лопес выбрала для выхода в свет очень своеобразный леопардовый ансамбль, который вызвал неоднозначную реакцию поклонников.