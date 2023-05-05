Приянка Чопра пожаловалась, что на Met Gala 2023 не подавали хлеб и она осталось голодной

За это ее, скорей всего, исключили из списка приглашенных на следующий год.

Приянка Чопра посетила Met Gala 2023 вместе с супругом, Ником Джонасом, но на шоу "Доброе утро, Америка", она раскритиковала главную вечеринку года, заявив, что осталась голодной. Актриса пожаловалась, что ей не подали хлеб с маслом. Об этом пишет Daily Mail.

Met Gala 2023 прошел 1 мая и собрал на красной дорожке множество звезд. Однако фотографов допускают только к лестнице, то, что происходит на вечеринке за закрытыми дверями в музее Метрополитан остается тайной. Звездам запрещено делать селфи, курить и критиковать происходящее. В противном случае, на Met Gala они больше не появятся.

И Приянка Чопра, которая сейчас продвигает свой проект "Цитадель", пожаловалась на шоу "Доброе утро, Америка", что осталась голодной.

Приянка Чопра на Met Gala 2023

Она сообщила, что на Met Gala 2023 не подавали хлеб с маслом. "На ужине не было хлеба. Я была так голодна. Возможно, у меня нереалистичные ожидания, но булочки было бы достаточно", — заявила Приянка. И отметила, что после вечеринки они с Ником Джонасом заказали пиццу в отель. Она пошутила, что скорей всего ее не пригласят на следующий Met Gala.

Меню ужина Met Gala 2023 состояло из охлажденного весеннего горохового супа с молодыми овощами, лимонным крем-фрешем и снегом из трюфелей, за которым следовал королевский лосось с овощным рагу, спаржей, маринованной клубникой и редькой. Все блюда подавали на старинном фарфоре.

Приянка Чопра и Ник Джонас на Met Gala 2023 Фото: Getty Images

Впрочем, не только Приянка Чопра раскритиковала ужин Met Gala. Ранее певица Тейана Тейлор показала, что пронесла куриный гамбургер и картошку фри из ресторана фастфуда Chick-fil-A.

Темой вечера понедельника стал Карл Лагерфельд и его линия красоты. И меню ужина отдавало дань уважения его вкусам. Он любил королевского лосося и свежие овощи.

"В этих парах есть утонченная элегантность, которая, как нам кажется, ему бы очень понравилась", — сказал Оливье Ченг из отдела специальных мероприятий Vogue и кейтеринга.

Но Приянка Чопра не первая, кто раскритиковал Met Gala. В 2013 году Гвинет Пэлтроу сказала на австралийском радио, что вечеринка была настолько отстойной, но она туда больше не вернется. Но она посещала Met Gala в 2017 и 2019 годах.

После посещения гала-вечера в 2016 году Деми Ловато сказала Billboard, что это был "ужасный опыт". По ее словам, рядом была звезда, имя которой она не назвала, которая вела себя, как "настоящая стерва".

Дочь Мадонны Лурдес, которая посещала вечер в 2021 году, заявила, что там было скучно.

"Я была уверена, что это будет весело, особенно, если ты дружишь со многими известными людьми, но получилось все иначе. Я не знала, с кем, черт возьми, поговорить. Мне было так неловко, что я буквально посреди всего этого позвонила своему парню", — рассказывала Лурдес.

В 2016 году Эми Шумер сказала Говарду Стерну, что ей не нравится Met Gala и ей не нравится наряжаться.

А Тина Фей назвала Met Gala "парадом придурков" в 2015 году.

Напомним, ранее Фокус писал о тех, кто выбрал на Met Gala 2023 не слишком удачные наряды. В список попали даже признанные фавориты прошлых лет.