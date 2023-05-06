Принц Гарри прибыл на коронацию отца коммерческим рейсом

Герцоги Сассекские в 2021 году получили серьезную критику за использование частного джета.

Принц Гарри прибыл в Лондон коммерческим рейсом на коронацию отца. Об этом пишет Page Six.

Младший сын британского монарха сам посетит официальное событие в Вестминстерском аббатстве, поскольку его жена Меган Маркл осталась в США с двумя их наследниками, одному из которых, принцу Арчи, сегодня исполняется четыре года.

Грандиозное королевское мероприятие, во время которого Чарльз ІІІ и его супруга Камилла Паркер-Боулз будут официально коронованы как король и королева Соединенного Королевства и других королевств Содружества, посетят около двух тысяч человек, среди которых и представители Украины.

Источник сообщил, что герцог Сассекский вернется в Лос-Анджелес через два часа после мероприятия своего отца, чтобы успеть на праздник сына.

Принц Гарри Фото: Getty Images

"Гарри приложит все усилия, чтобы успеть ко дню рождения Арчи", — отметил инсайдер, добавив, что герцог будет летать коммерческим, а не частным самолетом, как он делал это на пути в Европу.

Судя по всему, способ воздушного передвижения, который принц предпочитает, изменился после того, как они с Меган Маркл получили негативную реакцию за то, что воспользовались частным самолетом в сентябре 2021 после выступления на Global Citizen Live — мероприятие в Нью-Йорке, посвященное действиям по изменению климата.

Принц Гарри Фото: Getty Images

Напомним, принц Гарри считает, что Уильям специально сделал из него "запасного".

Также Фокус подробнее писал о коттедже Фрогмор, ранее принадлежавшем герцогам Сассекским.