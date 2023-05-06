Парад первых леди: что надели на коронацию Чарльза III жены Трюдо, Макрона и Джонсона (фото)

Супруги президентов и премьер-министров, даже бывших, демонстрируют безупречные и продуманные образы на коронации Чарльза III.

Коронация Чарльза III, которая проходит в Вестминстерском аббатстве, собрала не только представителей королевских семей, но и самых известных политиков планеты.

В частности, на церемонию прибыли президент Франции с женой Брижит. Первая леди страны выглядела элегантно в нежно-розовом ансамбле, состоящем из приталенного платья до колен и такой же длинны жакета. В руках она держала сумочку в тон, а образ завершали белые туфли на шпильке. Волосы Брижит собрала, придав прическе слегка небрежный вид.

Президент Франции и его супруга идут в Вестминстерское аббатство Фото: Скриншот

Не менее стильно нарядилась и супруга премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо. Она выглядела роскошно в персиковом платье с прозрачными рукавами длиной три четверти и шляпке с оригинальнім декором. Образ Софи дополнила сумкой в тони и маленькими жемчужніми серьгами.

Джастин и Софи Трюдо спешат на коронацию Чарльза III Фото: Скриншот

А вот жена экс-премьер-министра Великобритании Кэрри Джонсон решила не ограничиваться одним цветом и выбрала черно-синий ансамбль. На ней был черный блейзер и синее платье в горошек длины миди, а также широкополая шляпка в тон. Волосы она собрала в низкий пучок, а образ завершила черными туфлями на шпильке.

Борис Джонсон с женой Кэрри Фото: Getty

Коронация Чарльза III – первая в Великобритании за последние 70 лет и только вторая в истории, которую транслируют по телевидению. Чарльз станет 40-м правящим монархом, коронованным в центральной лондонской церкви после короля Вильгельма I в 1066 году. За пределами Великобритании он также является королем 14 других стран Содружества, включая Австралию, Канаду и Новую Зеландию. Камилла, его вторая жена, будет коронована вместе с ним и станет известна как королева Камилла после церемонии.

Ранее Фокус писал, что среди приглашенных на коронацию – и первая леди Украины. В Вестминстерском аббатстве она появилась в сопровождении премьер-министра Дениса Шмыгаля. А вот Джилл Байден и ее внучка Наоми своими нарядами продемонстрировали поддержку Украины.