Это была первая коронация за 70 лет, которая прошла в Вестминстерском аббатстве.

6 мая в Вестминстерском аббатстве состоялась коронация короля Великобритании Чарльза III и его жены Камиллы. Церемонию провел архиепископ Кентерберийский. Чарльз III официально стал королем Великобритании. Об этом пишет Daily Mail.

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Около 15.00 по киевскому времени король Чарльз III и его жена Камилла выедут из Вестминстерского аббатства в Букингемский дворец. Участие в процессии также примут другие члены королевской семьи. После все члены королевской семьи кроме принца Гарри выйдут на балкон и будут приветствовать народ, собравшийся внизу.

Гостями церемонии, в том числе стали первая леди Украины Елена Зеленская и первая леди США Джилл Байден с внучкой Наоми, которые оделись в цветах украинского флага.

Чарльз стал 40-м правящим государем, коронованным в Вестминстерском аббатстве, начиная с Вильгельма Завоевателя в 1066 году, когда архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил ему на голову корону Святого Эдуарда.

Чарльз III официально стал королем Великобритании Фото: Getty Images

Затем король выглядел взволнованным, когда принц Уильям отдал ему дань уважения, встав на колени, чтобы дать присягу верности своему отцу. Затем он встал, коснулся короны и поцеловал короля в щеку. Чарльз был тронут, когда он кивнул своему сыну и сказал "аминь". Также источники утверждают, что он сказал: "Спасибо, Уильям".

Перед моментом коронации король был помазан святым елеем вдали от посторонних глаз. Для этого его закрыли специальными вышитыми ширмами. Он был одет в белое льняное одеяние под названием Colobium Sindonis, золотой плащ под названием Supertunica, а вокруг его талии был надет коронационный пояс.

После королю были вручены коронационные регалии. Также Чарльз поклялся на Библии и поцеловал ее, приняв присягу.

Коронация короля Чарльза Фото: Getty Images

По информации СМИ, церемония коронации обошлась британским налогоплательщикам примерно в 125 миллионов долларов. Однако она привлекла сотни туристов и миллионы смотрели прямую трансляцию коронации.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта и принц Луи сидели в первом ряду. А принц Джордж стал почетным пажом своего дедушки.

Принц Джордж стал почетным пажом своего дедушки Фото: Getty Images

А принц Гарри, который также присутствовал на коронации, сидел в третьем ряду. Он не появится на официальных фотографиях и не будет присутствовать на семейном приеме. Он сразу вернется в США, чтобы отметить день рождения своего сына Арчи.

Напомним, на коронации принцесса Уэльская появилась в роскошном белом наряде, серебряном украшении на голове и бархатной мантии.