Элегантная первая леди. 3 образа Елены Зеленской на коронации Чарльза ІІІ

За два дня заграничного визита первая леди Украины сменила три образа — все от украинских брендов.

Свой визит в Великобританию Елена Зеленская начала со встречи с супругой британского премьер-министра Риши Сунака Акшатой Мурти.

Для появления на Даунинг-стрит жена президента Украины выбрала стильный и сдержанный темно-синий брючный костюм от украинского бренда the COAT by Katya Silchenko, который состоял из блейзера с лацканами и брюк. Под костюмом у Зеленской была черная блузка. Свой ансамбль она дополнила черными кожаными туфлями на каблуке и золотыми серьгами от украинского бренда Gunia Project. Волосы первая леди уложила привычным для себя образом и сделала легкий макияж.

Елена Зеленская и Акшата Мурти Фото: Getty Images

Вечером 5 мая, накануне коронации, король Чарльз III и королева Камилла устроили прием для представителей королевских семей мира, глав государств и высокопоставленных чиновников из 203 стран. Среди присутствующих была и первая леди Украины Елена Зеленская, которая пообщалась с первой леди США Джилл Байден и принцессой Уэльской Кэтрин.

На королевском приеме супруга президента Владимира Зеленского появилась в черном платье с воротником-стойкой и поясом от украинского бренда GASANOVA. Изюминой элегантного ансамбля стала золотистая цветная брошь "Полынь, Евшан-Зелье" от украинского дизайнера Руслана Багинского. Образ она дополнила беживыми туфлями и серьгами-пуссетами. Аккуратная прическа и нежный макияж завершили красивый Зеленской.

Елена Зеленская и Денис Шмыгаль Фото: Getty Images

Сегодня, 6 мая, первая леди Украины Елена Зелинская прибыла в Вестминстерское аббатство в Лондоне на коронацию Чарльза ІІІ.

Елена Зеленская на коронации короля Чарльза Фото: Getty Images

Для исторического дня жена Владимира Зеленского выбрала мятное платье-футляр с тонким поясом от бренда the COAT by Katya Silchenko, которое объединила с пальто в тон основного наряда.

"Главный акцент одежды – приятный мятный цвет в оттенке clearwater, символизирующий надежду и весеннее восстановление", — говорится в Instagram-аккаунте бренда.

Дополнила образ Елена Зеленская белыми туфлями-лодочками и подобрала лаконичные украшения в виде жемчужных сережек и жемчужной подвески. Волосы Елена Зеленская уложила привычным для себя способом и сделала легкий макияж.

Елена Зеленская и Денис Шмыгаль Фото: Getty Images

Также Фокус писал, что надели на коронацию Чарльза III жены Трюдо, Макрона и Джонсона.