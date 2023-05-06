Украина оказалась в центре коронации Чарльза ІІІ из-за "счастливого стечения обстоятельств"

Сине-желтые цвета декораций Вестминстерского аббатства вызвали обсуждения в Сети.

Украина оказалась в центре исторического события – коронации Чарльза ІІІ. Об этом пишет Telegraph.

Коронационный ковер в Вестминстерском аббатстве напоминал цвета украинского флага, однако официальные представители Букингемского дворца назвали это "счастливым стечением обстоятельств".

Многие мировые лидеры и гости, прибывшие в столицу Великобритании, также были одеты в желто-синюю одежду, соответствующую декору большого храма.

Первая леди США Джилл Байден была в голубом пиджаке, юбке и перчатках. Ее сопровождала внучка Наоми Байден в желтом платье с накидкой и желтой повязкой на голове.

Между тем Хэмиш де Бреттон-Гордон, бывший командующий НАТО, написал в Twitter, что украинское знамя было "в центре Вестминстерского аббатства" вместе с изображением желто-голубых ковров.

Цвета украинского флага в Вестминстерском аббатстве Фото: Getty Images

Цитируя твит господина де Бреттона-Гордона, украинская политическая деятельница Кира Рудик сказала, что ее "вдохновило изображение флага Украины в Вестминстерском аббатстве во время коронации короля Чарльза".

Между тем Мелинда Симмонс, посол Великобритании в Украине, опубликовала в Twitter изображение желто-голубой дорожки со словами: "Я увидела там Украину и на минуту потеряла самообладание".

В Букингемском дворце заявили, что цвета в аббатстве не были выбраны для символизации украинского флага. А спикер Букингемского дворца назвал это "счастливым стечением обстоятельств".

Отметим, что синяя часть ковра была отведена для почетных гостей исторического события. Между тем, на желтой находились король и королева.

Цвета украинского флага в Вестминстерском аббатстве

Еще одной причиной появления таких цветов в Вестминстерском аббатстве может быть флаг королевы Елизаветы II. У него была желто-синяя окраска.

Также Фокус писал о появлении украинской делегации на коронации Чарльза ІІІ.