Чего ждать Украине 9 мая 2023 года. Прогноз астрологов на ближайшие дни

"Есть реальная опасность по всей стране, но ПВО с большинством целей справится".

В Украине продолжается борьба с российской агрессией, и в преддверии 9 мая возникают вопросы, чем эта дата обернется для Украины, учитывая любовь президента РФ к празднику победы над фашизмом. Фокус собрал несколько мнений астрологов по поводу завтрашнего дня.

Астролог Дмитрий Уранус: "9 мая случится что-то интересное"

По словам астролога, из-за того, что транзитные Солнце и Уран соединятся в Тельце, то 9 мая стоит ожидать чего-то необычного. Но вот самое интересное нас ожидает через несколько дней, когда 12 мая последняя четверть Луны. "Откроется окно для наступления. Возможно, начнется активная подготовительная фаза. Концентрируются неблагоприятные аспекты около Мелитополя" — говорит астролог. "В середине мая, когда Юпитер переходит в Телец, и будет двигаться по этому знаку до 26 мая 2024 года, — очень перспективный аспект для Украины на целый год вперед. Юпитер связан с международной помощью и поддержкой, и эта планета входит в знак Украины, в Телец. Международная помощь и поддержка только увеличатся. Карта перехода Юпитера в Телец благоприятствует ВСУ и восстановлению Украины на год вперед. Это будет год освобождения большей части оккупированных территорий и больших строительных проектов восстановления страны" — астролог Дмитрий Уранус.

Астролог Влад Росс: "Противник хочет взять нас в "клещи""

По мнению астролога Влада Росса, прямо сейчас оккупанты воплощают цель полного захвата Бахмута, что будет тяжелым испытанием для наших войск, а также сегодня-завтра могут лететь ракеты на Славянск и Краматорск. "Эти города нужно беречь, потому что противник хочет взять нас в "клещи"", — говорит Влад.

"Самая большая опасность будет для нас середине мая. В этом месяце будет аспект Юпитера и Плутона – Путин может применить ядерное оружие. Он будет понимать, что его скоро убьют или он проиграет войну. Поэтому может решиться на удар в середине мая. Я больше всего боюсь за остров Змеиный", — поделился опасениями астролог Влад Росс.

Астролог Ангелина Вакулина: "Есть реальная опасность по всей стране"

По словам астролога Ангелины Вакулиной, неожиданные удары 9 мая вероятны по Харькову, Луганской и Донецкой областях. Также осторожными нужно быть Днепру и Сумам.

"Реальная опасность по всей стране. Ночные терроры будут. Не отключайте звук на телефоне, не ленитесь уходить хотя бы в коридор, не ложите детей одних в комнате", — говорит астролог.

Также по словам Ангелины, мощные провокации врагы готовит и для Одессы (будет опасность с моря), Запорожья и Киева — но несмотря на то, что есть вероятность жертв среди мирного населения, с большей частью ракет или БПЛА украинская ПВО справится.

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