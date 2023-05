Евровидение-2023: что известно о дуэте TVORCHI от Украины (фото, видео)

Группа из Тернополя представляет Украину на "Евровидении-2023"

9 мая в Ливерпуле (Великобритания) на одноименной арене прогремит первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2023", на котором выступят артисты и коллективы из 15 стран. Группа TVORCHI из Украины выйдет на сцену сразу в финале как представитель страны-победителя предыдущего конкурса. Они выступят под номером 19. Фокус собрал все, что известно о коллективе.

Кто такие TVORCHI

Группа TVORCHI состоит из саунд-продюсера Андрея Гуцуляка и вокалиста Джеффри Кенни. Электронный музыкальный дуэт из Тернополя был основан в 2018 году и за это время уже выпустил четыре студийных альбома, куда вошли композиции на украинском и английском языках: The Parts" (2018), "Disco Lights" (2019), "13 Waves" (2020) и "ROAD" (2021).

Участники дуэта учились на фармацевтическом факультете Тернопольского национального медицинского университета имени И. Я. Горбачевского. Как-то Гуцуляк подошел к Кенни, студенту из Нигерии, чтобы проверить свой уровень знания английского. Они сначала разговорились, затем подружились, а в итоге дружба переросла в сотрудничество – появился совместный проект, где Гуцуляк стал музыкальным продюсером, а Кенни – автором текстов и вокалистом. Творческий путь парни начинали на обычной кухне в квартире, сочиняя тексты и музыку.

Первая песня коллектива под названием "Slow" вышла 30 мая 2017 года, а уже 4 сентября они выпустили сингл "You". 2 февраля 2018 года группа TVORCHI представила свой дебютный альбом "The Parts", а 14 февраля 2019 года они выпустили второй альбом "Disco Lights", который получил положительные отзывы и был достаточно хорошо воспринят публикой, а как дополнение, через несколько дней – 21 февраля 2019 электронщики представили клип на композицию "Believe". На съемки видео группа потратила всего 100$, однако в течение нескольких дней клип набрал 400 тысяч просмотров на Youtube, а впоследствии их количество выросло почти до миллиона. Композиция заняла девятую строчку в чартах Google Play в Украине.

TVORCHI на конкурсе "Евровидение-2023"

Коллектив TVORCHI победил в национальном отборе украинского "Евровидения" еще 17 декабря 2022 года. Они заняли первое место с 19 баллами, получив 10-ку от зрителей и 9 – от жюри. Второе и третье места заняли KRUTЬ и Jerry Heil соответственно.

TVORCHI победили в Нацотборе 17 декабря пррошлого года

О чем песня Heart of Steel

В Ливерпуле музыканты исполнят песню "Heart of Steel" ("Стальное сердце"). После отбора Андрей и Джеффри усовершенствовали песню, добавив в нее украинский куплет и игру на скрипке. На своей странице в Instagram украинцы уже показали первые кадры со сцены в Ливерпуле, поделившись моментами репетиции.

Композиция в стиле R'n'B "Heart of Steel" была выпущена 1 декабря 2022 года в качестве лид-сингла с одноименного мини-альбома "Heart of Steel". Писать ее Гуцуляк начал во время легендарных боев на заводе "Азовсталь". На создание песни Андрея вдохновили видео, записанные защитниками "Азовстали", и главный ее посыл – решимость.

По словам коллектива, композиция предупреждает об опасности ядерной войны.

"Сегодня, пока некоторые играют с ядерными угрозами, наши люди со стальным сердцем защищают всю Европу", – отмечает автор. В песне говорится, что ни в коем случае нельзя сдаваться перед лицом невзгод, а человечество само выбирает свое будущее.

"Она о каждом, кто несет в груди стальное сердце и идет вперед. А сегодня это все мы. Мы хотим, чтобы о нашей несокрушимости услышали повсюду", – говорят о песне артисты.

Символика костюмов TVORCHI

Не менее говорящим было и появление украинских музыкантов на бирюзовой ковровой дорожке в день открытия "Евровидения-2023". И Андрей, и Джеффри надели костюмы черно-красного цвета, на которы были надписи с именами и весом преждевременно рожденных детей за время полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Этим TVORCHI решили в очередной раз привлечь внимание мирового сообщества к инициативе под названием "Неравнодушные люди спасают сердца детей". Ее цель – собрать 10 миллионов гривен на приобретение 10 инкубаторов для спасения преждевременно родившихся детей.

Костюмы артисты впервые увидели за полтора часа до выхода на ковровую дорожку Фото: Getty

"Идея этих костюмов родилась в нашей коллаборации с @u24.gov.ua незадолго до выезда на конкурс, и так получилось, что у нас была всего одна примерка, а у художницы по костюмам Леси Патоки – совсем мало времени на реализацию. В какой-то момент мы даже подумали, что не успеем, что не получится. Но успели! Благодаря Ярославе Гресь, которая отложила все свои дела, преодолела дорогу более 30 часов и лично привезла готовые костюмы в Ливерпуль, чтобы наш месседж был выразительным. В первый раз мы их увидели и примерили за 1,5 часа до выезда на дорожку", – рассказали исполнители на своей странице в Instagram.

Согласно ставкам букмекеров, сейчас украинцам пророчат четвертое место в конкурсе, в то время как явным фаворитом считают шведку Loreen.

