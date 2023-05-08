Первые прогнозы "Евровидения-2023": у кого самые высокие шансы на победу

Шведка ранее уже представляла страну на "Евровидении" и привезла победу.

Несмотря на то, что первый полуфинал 67-го международного песенного конкурса "Евровидение-2023" состоится только 9 мая вечером, букмекеры уже называют имена вероятных победителей и тех, кто попадет в первую десятку.

Согдасно данным на сайте букмекерской конторы Smarkets, лидером конкурса станет Швеция. Певица Loreen уже не первый раз представит страну на "Евровидении". В 2012 году в Баку она победила с песней Euphoria. По мнению букмекеров, ее песня в стиле евро-поп Tattoo, очень похожая на предыдущий хит, – главный претендент на победу.

Фото: smarkets.com

Почти аналогичная картина – на сайте "Евровидения-2023". В победе Швеции уверены 39% проголосовавших. Украина там пока что на четвертом месте с 6%.

Второе место может занять Финляндия. Ее представляет рэпер, певец и автор песен Käärijä, который исполнит сингл Cha Cha Cha.

Среди стран, которые могут попасть в 10-ку, – Франция, Израиль, Норвегия, Испания, Италия, Армения и Австрия. Наименее вероятными пока что выглядят шансы Польши, Португалии, Сан-Марино и Румынии.

Украина находится на четвертом месте и имеет все шансы попасть в 10-ку

Полуфиналы конкурса "Евровидение-2023" состоятся 9 и 11 мая, на каждом из которых будут определены по 10 победителей. Места в финале гарантированы стране-победительнице предыдущего конкурса и "большой пятерке": Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции. Эти страны являются не только самыми крупными плательщиками взносов в казну организатора "Евровидения" – Европейского вещательного союза, но и обеспечивают конкурсу высокие телевизионные рейтинги.

Loreen представляет на "Евровидении-2023" песню Tattoo

13 мая пройдет финал, где и объявят имя триумфатора.

Победителем прошлогоднего "Евровидения" стала украинская группа Kalush Orchestra c песней "Stefania", однако место проведения было решено перенести из Украины в Великобританию из-за российского вторжения.

Ранее Фокус писал, что известно о группе TVORCHI, которая представляет Украину.