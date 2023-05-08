Букингемский дворец представил первый официальный портрет Чарльза III после коронации

На снимках король и королева позируют в полных регалиях, а также с членами своей семьи в тронном зале Букингемского дворца.

По окончании коронации и торжественных мероприятий по этому случаю Букингемский дворец представил первый официальный портрет короля Чарльза III, а также совместный портрет нового монарха и его супруги, королевы Камиллы.

На снимке, сделанном известным британским фотографом Хьюго Бернардом, который много лет тесно сотрудничал с королем Чарльзом и королевой Камиллой, в официальной королевской резиденции, Его Величество позирует в парадной мантии, короне, со скипетром и державой в руках.

На втором портете Чарльз и его жена в коронах смотрят в камеру, прислонившись друг к другу. В подписи к портрету монарх благодарит всех, кто разделил с ним этот день.

"Выходные, посвященные коронации, подходят к концу, и мы с женой просто хотели выразить нашу самую искреннюю и сердечную благодарность всем тем, кто помог сделать это событие таким особенным. Мы воздаем должное бесчисленному количеству людей, которые посвятили свое время и самоотверженность тому, чтобы торжества в Лондоне, Виндзоре и других местах были максимально счастливыми, безопасными и приятными. Всем, кто присоединился к празднованию, – будь то дома, на уличных вечеринках и обедах или в качестве волонтера в сообществах — мы благодарим всех и каждого. Знать, что мы получаем вашу поддержку и ободрение, и видеть вашу доброту, выраженную в самых разных формах, было величайшим возможным подарком коронации, поскольку теперь мы вновь посвящаем свою жизнь служению народу Соединенного Королевства, Королевств и Содружества", – говорится в публикации.

Еще на одном снимке изображены Чарльз и Камилла в полных регалиях рядом с высокопоставленными членами королевской семьи. Принц и принцесса Уэльские, герцог и герцогиня Эдинбургские, королевская принцесса и вице-адмирал сэр Тим Лоуренс, герцог Кентский, Глостеры и принцесса Александра сфотографированы в тронном зале Букингемского дворца рядом с монархом.

Ранее Хьюго Бернард сделал знаменитые свадебные фотографии тогдашнего принца Уэльского и Камиллы Паркер Боулз в Виндзорском замке (2005 год), а в 2011-м был автором официальных свадебных фотографий принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце.

Ранее Фокус писал, во сколько примерно обошлась коронация Чарльза III, которая состоялась 6 мая.