Евровидение-2023: как изменились правила голосования и как голосовать украинцам

В первом полуфинале украинцы голосовать не смогут.

9 мая в 22:00 по киевскому времени в Ливерпуле (Великобритания) начнется первый полуфинал 67-го международного песенного конкурса "Евровидение 2023". Представители Украины, прошлогоднего победителя, дуэт TVORCHI, сразу попадает в финал. Отметим, что правила голосования несколько изменились, о чем сообщается на официальном сайте "Евровидения".

Что изменилось в системе голосования "Евровидения-2023"?

Как известно, осенью 2022 года Европейский вещательный союз (EBU) объявил об изменениях в системе голосования на конкурсе 2023 года. Согласно им, результаты полуфинала будут определяться исключительно голосованием зрителей, как это было в период с 2004 по 2007 год, а итоги финала определят как национальное жюри, так и зрительское голосование. Аналогичная практика применялась после финала конкурса 2009 года.

Жюри в каждой стране, принимающей участие в соответствующем полуфинале, по-прежнему будет отдавать свои голоса, но они будут использоваться только в том случае, если действительное телеголосование не будет записано или невозможно в отдельной стране. Однако голоса жюри от каждой страны-участницы, как и прежде, будут учитываться в гранд-финале. Их объединят с результатом общественного голосования, чтобы составить общий балл.

В качестве еще одного шага к усилению влияния аудитории на результаты конкурса песни "Евровидение" и в знак признания глобального охвата мероприятия те, кто смотрит конкурс песни "Евровидение" в странах, не участвующих в нем, теперь смогут голосовать онлайн. Зрители оттуда смогут голосовать во всех шоу, при этом их голоса будут суммироваться и представляться как один отдельный набор баллов в разделе "Остальной мир" – эти зрители смогут голосовать через специальную онлайн-платформу, которая требует наличия кредитной или дебетовой карты для проверки. По словам организаторов, это незначительно повлияет на процентный баланс 50/50 между баллами жюри и баллами публики, увеличив влияние зрителей на окончательный результат – примерно 50,6%.

Если при голосовании жюри какой-либо страны в полуфинале будут замечены неправильные схемы (даже если голосование больше не будет учитываться при подведении итогов полуфинала), его распустят и не допустят к голосованию в полуфинале. В случае, если жюри страны дисквалифицировано, очки телеголосования от этой страны будут удвоены и использованы в качестве замены в финале. Процедура использования рассчитанных баллов останется в качестве крайней меры в случае, если страна не может представить действительный результат жюри или телеголосования.

Такие изменения были внесены не случайно.

"После беспрецедентного характера нарушений при голосовании, наблюдаемых на конкурсе 2022 года, была создана рабочая группа членов EBU для поиска способов защиты целостности мероприятия. Их рекомендации выполняются после одобрения Референтной группой, управляющим советом конкурса и исполнительным советом EBU", – говорится на сайте "Евровидения".

Как будут голосовать украинцы на "Евровидении-2023"?

Правило, согласно которому нельзя голосовать за представителя своей страны, остается неизменным и в этом году. В первом полуфинале будут голосовать Франция, Италия и Германия (страны основатели, которые автоматически попадают в финал), а также зрители из стран-участниц.

В первом полуфинале украинцы голосовать не будут, сообщает "Суспільне". Это было определено во время прямой трансляции "Церемонии передачи ключей городу Ливерпулю и жеребьевки участников полуфиналов Песенного конкурса Евровидение-2023" 31 января. А вот во втором полуфинале и финале проголосовать можно, отправив sms-сообщение на номер 7576 с номером понравившегося участника или через приложение Eurovision Song Contest. В субботу, 13 мая, на большой сцене под номером 19 будет выступать украинская группа TVORCHI с песней "Heart of Steel".

Кто выступит в первом полуфинале "Евровидения-2023"

В первом полуфинале выступят представители 15 стран в таком порядке:

Норвегия (Alessandra с песней Queen);

Мальта (The Busker с композицией Dance (Our Own Party);

Сербия (Люк Блек с треком Samo Mi Se Spava);

Латвия (Sudden Lights с песней Aijā);

Португалия (Mimicat с песней Ai Coração);

Ирландия (Wild Youth с треком We Are One);

Хорватия (Let 3 с композицией Mama ŠČ!);

Швейцария (Ремо Форрер с треком Watergun);

Израиль (Ноа Кирел с песней Unicorn);

Молдова (Паша Парфений с композицией Soarele şi Luna);

Швеция (Loreen с трекомTattoo);

Азербайджан (TuralTuranX с песней Tell Me More);

Чехия (Vesna с треком My Sister's Crown);

Нидерланды (Mia Nicolai & Dion Cooper с композицией Burning Daylight);

Финляндия (Käärijä с песней Cha Cha Cha).

В первом полуфинале в интервал-актах выступят украинская певица Alyosha, которая в 2010 году вошла в десятку финалистов этого конкурса, и фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина. Кроме того, в перерыве между выступлениями конкурсантов на сцену "Евровидения-2023" также выйдет британская певица РИта Ора. Она исполнит попурри из своих самых известных хитов.

Где смотреть первый полуфинал "Евровидения-2023"?

Прямую трансляцию "Евровидения-2023" будет вести телеканал "Суспільне. Культура". Онлайн конкурс можно смотреть на:

YouTube-канал песенного конкурса "Евровидение";

сайты "Суспільне. Культура" и "Суспільне Євробачення";

YouTube-канал Евровидение Украина;

официальная страница "Евровидение-2023" в Facebook.

Посмотреть трансляцию можно и в приложении "Дія". Пользователю нужно будет зайти в "Услуги", выбрать "Дія.TV" и "Канал UA: Культура"

Ранее Фокус писал, что собой представляет украинская группа TVORCHI, и кто имеет самые высокие шансы на победу.