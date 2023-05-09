Не привидение принцессы Дианы и не Меган Маркл. Кем оказался "мрачный жнец" с коронации Чарльза ІІІ
После исторического события в Вестминстерском аббатстве в Сети начали активно обсуждать загадочную фигуру в черной мантии.
Стало известно, кем оказался таинственный мужчина в темной мантии на коронации Чарльза III, прозванный в Сети "черным жнецом". Об этом пишет News Week.
После официальной церемонии коронации Чарльза ІІІ в Вестминстерском аббатстве в Сети начали распространять видео, на котором во время мероприятия быстро прошла неизвестная фигура в черной мантии. Поклонники королевской семьи предполагали, что это могла быть "смерть с косой", призрак принцессы Дианы или замаскированная Меган Маркл.
Впрочем, представители аббатства назвали это лицо вергером, членом общины аббатства, который помогает с религиозными службами, но не является членом духовенства.
Коронационная служба и процессии в Букингемском дворце были одними из крупнейших торжеств, проводимых в Великобритании в течение почти 70 лет с тех пор, как Елизавета II была коронована в 1953 году.
Вестминстерское аббатство было закрыто для публики на несколько недель перед большим днем, чтобы дать команде рабочих провести капитальный ремонт интерьера во время подготовки, а в этот день был привлечен дополнительный персонал и помощники для обеспечения бесперебойного проведения официального события.
Также Фокус писал о трогательной речи принца Уильяма, посвященной отцу.