Евровидение 2023: стало известно, какие страны прошли в следующий тур (видео)

На конкурсе выступили украинские исполнительницы фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, а также певица Alyosha вместе с британской исполнительницей Ребеккой Фергюсон.

В Ливерпуле прошел полуфинал международного конкурса Евровидение 2023. Всего в конкурсе приняли участие 15 стран. В конце шоу ведущие огласили результаты.

Победителями стали:

Хорватия (группа Let 3);

Молдова (Паша Парфений);

Швейцария (Ремо Форрер);

Финляндия (Käärijä);

Чехия (Vesna);

Израиль (Ноа Кирел);

Португалия (Mimicat);

Швеция (Лорин);

Сербия (Luke Black);

Норвегия (Алессандра).

Отметим, что представители этих стран снова выступят в гранд-финале 13 мая.

Как прошел полуфинал Евровидения 2023

Полуфинал Евровидения открылся роликом, который напоминает, что из-за российского военного вторжения конкурс невозможно провести в Украине.

Отметим, что ведущими полуфинала были фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, звезда сериала "Тед Лассо", британская актриса Ханна Уэддингем и ее землячка, телеведущая и певица Алиша Диксон. Вечер открыла Санина с песней "Маяк".

Отдельно стоит отметить яркое выступление хорватской группы Let 3. В своем выступлении исполнители высмеяли диктаторов, которые развязывают войны и угрожают всему миру ракетами.

Также на конкурсе выступила приглашенная звезда, украинская певица Alyosha вместе с британской исполнительницей Ребеккой Фергюсон она представила невероятный перформанс "Добро пожаловать к нам домой". Номер был посвящен украинским матерям, вынужденным из-за российского вторжения вывозить детей в безопасность. Во время выступления на сцене прозвучал короткий фрагмент сигнала воздушной тревоги. Таким образом певица хотела продемонстрировать всему миру те чувства, которые переживают украинцы каждый день.

Ознакомиться с выступлениями всех участников можно ниже:

Полуфинал Евровидения 2023

Напомним, что победу на Евровидении 2023 прогнозируют шведской певице Лорин. Над песней Tattoo работала она и еще пять соавторов. Настоящее имя артистки – Лорин Зинеб Нора Талхауи.

Кроме того, сообщалось, что Верка Сердючка прибыла в Ливерпуль на Евровидения-2023. Артист Данилко, который выступает в сценическом образе Верки Сердючки, показал первые снимки из Ливерпуля, где состоится конкурс песни "Евровидение-2023".