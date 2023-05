Рита Ора произвела фурор на выступлении в полуфинале "Евровидения-2023"

Выступление Риты Оры в полуфинале Евровидения, безусловно, застало публику врасплох.

32-летняя британская певица Рита Ора вышла на сцену первого полуфинала "Евровидения-2023", представив публике попурри из своих самых популярных хитов. Об этом пишет The Mirror.

Ее выступление на M&S Bank Arena состоялось через 14 лет после того, как она прошла прослушивание, чтобы представлять Великобританию в 2009 году с песней "Get Here". Тогда Рита отказалась от участия в конкурсе, заявив, что это был не лучший карьерный шаг для нее.

Выйдя на сцену, Рита исполнила отрывки из таких треков, как Ritual, I Will Never Let You и Anywhere.

"Вау, какая честь быть на главной сцене @Eurovision, исполняя некоторые из моих любимых песен и мой новый сингл Praising You. Спасибо команде, Ливерпулю, @officialfatboyslim и, конечно же, вам, моим невероятным фанатам. Надеюсь, вам это понравилось так же, как мне понравилось его исполнение. Посылаю любовь всем, кто смотрит по всей Европе и, конечно же, Украине. Держись, мы все тебя любим ❤️ #Евровидение2023", — написала Рита в своем Instagram-аккануте.

После ее выступления поклонники в социальных сетях написали много восторженных комментариев звезде, которая также впервые исполнила свой последний сингл Praising You с участием Fatboy Slim. Один фанат прокомментировал: "Эффектная Рита Ора. Мне до сих пор очень грустно, что она одна из самых недооцененных артистов на музыкальной сцене. Он заслуживает гораздо большего".

"Рита Ора разгромила это #Евровидение", — сказал второй.

"Хорошо сказано: только @RitaOra может давать невероятные живые выступления на сцене", — написал другой поклонник Оры.

Напомним, недавно коронованные король Чарльз и королева Камилла неожиданно появились в полуфинале конкурса песни "Евровидение" в небольшом камео на канале BBC One.

Также Фокус писал, что на Met Gala-2023 певица Рита Ора продемонстрировала великолепное черное прозрачное платье с корсетным лифом.