Ретроградный Меркурий и его тень: когда закончится опасный период?

Хоть ретроградный Меркурий и заканчивается 15 мая, но стоит помнить о ретроградной тени, которая может влиять на нас еще две недели — то есть до 29 мая.

Ретроградная тень — что это такое?

В период 21 апреля по 15 мая мы находимся под влиянием ретроградного Меркурия. И хоть через несколько дней этот период заканчивается, выдыхать рано. Дело в том, что ретроградный Меркурий имеет "период тени" за две недели до и после цикла, который называют ретроградной тенью. То есть до 29 мая все еще не стоит принимать важные решения или совершать какие-то начинания. Этот период будет характеризоваться тем, что люди будут переоценивать ситуации и свое отношение к ним. Неприятности все еще могут происходить, оборудование все еще может выходить из строя, и мы все еще можем чувствовать, что все валится с рук.

Как правильно выйти из ретроградного Меркурия?

Астрологи рекомендуют в ближайшие две недели после окончания ретроградного Меркурия не расслабляться и не пускать ничего на самотек. Ретроградная тень — благоприятный период для исправления ошибок, прощения, примирения с прошлыми обидами, а также поиска лучших способов двигаться вперед.

Как только пост-теневой период минует, можно будет наконец-то расслабиться и начать воплощать в жизнь свои планы.

Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl