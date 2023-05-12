Евровидение 2023. Приглашенные гости из Украины показали яркий номер и спели "Щедрика" (видео)

На сцене в Ливерпуле выступили Мария Яремчук, рэпер OTOY и 14-летняя Злата Дзюнька, звезда детского "Евровидения" в 2022 году.

В Ливерпуле уже почти завершился второй полуфинал "Евровидения 2023" и пока зрители со всего мира голосовали за своих фаворитов, на сцене конкурса выступили приглашенные гости из Украины, которые исполнили три композиции и в том числе самую известную украинскую песню – "Щедрик" Николая Леонтовича.

Первой выступила певица Мария Яремчук, участница проекта "Голос країни". В 2014 году она представляла Украину на конкурсе "Евровидение" и заняла шестое место. Мария — дочь заслуженного артиста Украины Назария Яремчука. Это было ее первое выступление за пять лет. В 2018 году она оставила сцену.

Выступление Марии Яремчук Фото: Скриншот

После выступил с композицией на стихи Тараса Шевченко рэпер OTOY, а после Мария Яремчук и Злата Дзюнька исполнили легендарную композицию "Щедрик". Хоть она и известна по всему миру, но далеко не все знают, что ее написал украинский композитор Николай Леонтович в начале XX века. После гастролей хора Александра Кошицы в странах Европы в 1919 году и в США в 1922 году, "Щедрик" стал известным во всем мире.

Выступление украинцев на "Евровидении 2023"

После того как в 1936 году популярный американский композитор украинского происхождения Петр Вильговский написал ряд английских текстов к композиции "Щедрик", его англоязычная версия стала известна, как Carol of the Bells и сейчас она является одной из самых популярных композиций в мире.

Мария Яремчук и Злата Дзюнька исполнили "Щедрик" Фото: Скриншот

Напомним, финал "Евровидения 2023" пройдет 13 мая. В нем примут участие 20 победителей полуфиналов, пять исполнителей из стран так называемой "большой пятерки": Испании, Германии, Италии, Великобритании, Франции. А также украинский дуэт TVORCHI, как представители страны-победительницы прошлого года.

На полуфинале ведущие Юлия Санина и Ханна Веддингхэм появились в синем и желтом нарядах. Причем комбинезон солистки группы The Hardkiss был от украинского бренда и вдохновлен сценическими образами Дэвида Боуи.