Дизайнер коронационного платья Камиллы раскрыл тайные детали наряда (фото)

Брюс сотрудничает с женой короля еще с 2013 года, однако впервые в жизни шил наряд для коронации.

Коронация Чарльза III осталась позади, однако обсуждения нарядов главных действующих героев и многочисленных гостей торжества не утихают вторую неделю. Сегодня особое внимание мы уделим коронационному платью Ее Величества королевы Камиллы. Как пишет журнал The Cut, над ним трудился 72-летний британский кутюрье Брюс Олдфилд, который в своем время обшивал принцессу Диану до ее развода с принцем Чарльзом.

Платье для королевы – самый большой и важный заказ в карьере Олдфилда Наряд такого масштаба требовал огромной дозы символизма, начиная с эмблем четырех наций Соединенного Королевства. На шелковой ткани от кутюр с приглушенным блеском, известной как peau de soie, Олдфилд вышил розу для Англии, чертополох для Шотландии и трилистник для Северной Ирландии. А вот лук-порей, символ Уэльса, он вышивать отказался.

Королева Камилла в платье от Олдфилда Фото: Getty

"Я отказался. Нет нет нет", – говорит он.

Норман Хартнелл, знаменитый британский кутюрье, который сшил платье для коронации королевы Елизаветы II в 1953 году, получил от Герольдмейстера Подвязки указание включить овощ в дизайн. Олдфилд заменил лук на нарцисс, национальный цветок Уэльса.

Олдфилд вышил розу для Англии, чертополох для Шотландии, трилистник для Северной Ирландии и нарцисс для Уэльса

Кто такой Брюс Олдфилд

Олдфилд родился в Лондоне. Его отец был ямайцем, а мама – наполовину ирландкой. Его еще ребенком передали на попечение Barnardo's, ныне крупнейшей детской благотворительной организации в Великобритании. До 13 лет он находился в приемной семье на северо-востоке Англии. Приемная мать Вайолет Мастерс приобщила его к швейному делу, поскольку часто брала его к себе на работу. Талантливый ребенок окончил Центральную художественную школу Святого Мартина, а затем переехал в Нью-Йорк, чтобы работать на Анри Бенделя. Брюс был в восторге от американской моды, ценя ее за простоту, которой она существенно отличалась от сложных и вычурных английских дизайнов.

Спустя некоторое время он вернулся в Лондон и в 1975 году запустил одноименную линию.

От принцессы к королеве

Через несколько лет он начал сотрудничать с принцессой Дианой, что заметно подняло его престиж. Благодаря своему мастерству, Брюс сумел из застенчивой девушки сделать гламурную принцессу. Роль Дианы как покровительницы Barnardo’s еще больше укрепила их дружбу. Но после почти десятилетия совместной работы, как выразился Олдфилд, "Диана бросила меня". По его словам, принцесса после развода с Чарльзом больше не нуждалась в платьях, созданных дизайнером.

Принцесса Диана в платьях от Брюса Олдфилда

Спустя почти 20 лет он познакомился с Камиллой, второй женой принца Чарльза. Она заняла пост президента Barnardo’s, а Олдфилд стал вице-президентом. Пока они болтали, Камилла сказала ему: "Я думаю, пришло время сшить несколько платьев".

Первый наряд Олдфилд представил ей в 2013 году. Это было длинное бледно-голубое платье с двухслойной юбкой, которое она надела на инвеституру короля Нидерландов Виллема-Александра.

Примерно полгода назад Камилла во время очередной примерки вскользь сказала, что хочет, чтобы он сшил ей платье для коронации. Ошеломленный такой честью, уже через неделю Олдфилд показал ей три эскиза, где она без всяких сомнений выбрала один.

Дизайнер говорит, что с самого начала хотел сделать платье легким, а не формальным.

"Это не должно было быть таким же броским, как коронационное платье покойной королевы. Мы могли бы немного повеселиться. Шелк был сделан Стивеном Уолтерсом в Саффолке, Англия, а вышивка – в Мумбаи, а дистанционное управление стало возможным благодаря Zoom и WhatsApp", – поведал Олдфилд.

Но больше всего обывателей привлекли личные штрихи, которые мастер вложил в дизайн. Вдоль подола, по бокам величественного вензеля королевы, были две ее собаки-спасателя, Блубелл и Бет. Окружая щенков, Олдфилд вышил имена детей и внуков Камиллы, а на подоле поместил названия ее любимых книг.

"Они были в серебре, поэтому их было довольно трудно найти, но они были там. Это было первое, что искала Ее Величество", – поделился дизайнер, добавив, что сам ничего не предлагал Камилле, они вместе обсуждали тематику вышивки.

Платье получилось технически сложным, поскольку при сидении был высок риск образования складок. Тем не менее, все прошло хорошо, а Камилла, по признанию ее костюмера, была "просто счастлива" в этом наряде.

Королева Камилла в день коронации Фото: Getty

Стоимость работ Олдфилда составляет от 8 000 фунтов стерлингов за костюм и от 12 000 до 18 000 фунтов стерлингов – за длинное платье. Если на нем есть вышивка, оно стоит еще дороже.

После коронации у дизайнера возросла не только популярность, но и количество подписчиков в соцсети: с 1500 до 12 тысяч.

Ранее Фокус писал, в каком виде на коронации появилась Кейт Миддлтон, буквально затмившая королеву.