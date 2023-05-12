Таинственный остров, вдохновивший Агату Кристи сразу на два романа, выставили на продажу

На небольшом острове уместились отель, вертолетная площадка и пляж. Его стоимость – 15 миллионов фунтов стерлингов.

Остров, который вдохновил Агату Кристи на создание детективных романов об убийствах, выставлен на продажу. Его площадь – около 8 гектар. И добраться сюда пешком можно только во время отлива. Считается, что именно это место вдохновило Агату Кристи на романы "И никого не стало" и "Зло под солнцем". Об этом пишет Daily Mail.

Впрочем, остров Бург и отель на нем привлекал не только Кристи, в свое время здесь отдыхали The Beatles перед концертом в Плимуте и Уинстон Черчилль. Им нравился отель в стиле ар-деко, который был построен в 1929 году. И считается, что именно тут президент Эйзенхауэр и Уинстон Черчилль встречались перед днем "Д". Тут также отдыхали Уоллис Симпсон и герцог Виндзорский.

Остров Бург во времена Агаты Кристи Фото: Booking

Теперь Остров Бург площадью в 8 гектар выставлен на продажу за 15 миллионов фунтов стерлингов.

Остров Бург расположен у побережья южного Девона и здесь даже есть маленький домик Агаты Кристи, который был построен для нее на краю утеса.

Фото: Booking Фото: Booking Фото: Booking

Остров вдохновил писательницу на создание романа и пьесы "И никого не стало", в котором восемь гостей прибывают на Индейский остров и обнаруживают, что они стали мишенями для убийства.

Также остров Бург вдохновил писательницу на создание романа про Эркюля Пуаро под названием "Зло под солнцем". В нем бельгийский сыщик прибывает на курортный остров в заливе Лезеркомб. Там он останавливается в отеле "Веселый Роджер", как обычный турист, но после того, как жену отставного капитана находят задушенной, Пуаро приходится приступить к расследованию.

Во время Второй мировой войны удобное расположение острова Бург на берегу моря означало, что отель использовался в качестве реабилитационного центра для раненых военнослужащих Королевских ВВС.

Во время конфликта два верхних этажа отеля были повреждены бомбой, и, несмотря на ремонт, он пережил период послевоенного упадка.

Отель был восстановлен до своей былой славы в первом десятилетии этого века и продолжает процветать сегодня. Также тут имеется отличный паб Pilchard Inn.

Паб на острове Фото: Booking

Помимо отеля тут есть теннисный корт, вертолетная площадка, спа-салон и бассейн. А также имеется подземный бункер.

Во время прилива остров отрезается от материка и гости прибывают на морском тягаче. Во время отлива до острова можно добраться по узкой песчаной полосе.

На острове снимали киноадаптацию "Зла под солнцем" в 2002 году, а в 1965 году он был показан в фильме "Поймай нас, если сможешь".

Серию про Эркюля Пуаро снимали на острове Берг

Ранее на продажу выставили еще один английский остров. Там есть замок и стадо овец.