Евровидение-2023: как изменились ставки букмекеров накануне гранд-финала

Если первые две позиции остаются неизменными, то на следующих местах есть определенные изменения.

Накануне гранд-финала "Евровидения-2023", который состоится уже в субботу, 13 мая, в Ливерпуле, букмекеры, похоже, окончательно определились с пятеркой лучших, лидеры которой остаются неизменными с начала конкурса, а вот на 4-5 местах есть изменения.

Так, на сайте букмекерской конторы Smarkets, впереди по-прежнему остается шведка Лорин, а за ней – финский рэпер Käärijä. На третье место ворвался Израиль с 86,96%, а на четвертом Норвегия с 76,92%. Столько же – и у Украины, замыкающей первую пятерку.

В 10-ку вошли Италия, Испания, Франция, Армения и Австрия.

Ставки букмекеров 10 мая Фото: Скриншот и 12

Что касается прогнозов на сайте "Евровидения-2023", то здесь лидер тот же – Лорин, шансы которой выросли до 52%. На втором месте Финляндия с 22%, на третьем Украина (6%), на четвертом – Израиль (4%) и завершает пятерку Норвегия (3%). В десять лучших выходят также Франция, Испания, Италия, Великобритания и Австрия.

Ставки на сайте "Евровидения-2023" 10 мая и 12

Победителя среди 26 стран определит гранд-финал конкурса, который начнется 13 мая в 22:00. Проголосовать можно, отправив sms-сообщение на номер 7576 с номером понравившегося участника или через приложение Eurovision Song Contest. В субботу, 13 мая, на большой сцене под номером 19 будет выступать украинская группа TVORCHI с песней "Heart of Steel".

Ранее Фокус писал, что во втором полуфинале украинские исполнители поразили публику своим номером, в котором показали связь поколений и творчества.